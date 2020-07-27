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"Бросил семью, когда мне было 14": танцовщица случайно встретила на работе своего отца

Сегодня, 12:46

Девушка рассказывает, что из-за сложившейся ситуации у нее случилась истерика

18-летняя стриптизерша, выступающая под псевдонимом Imperial, неожиданно встретила на работе своего отца. Об этом случае девушка рассказала на своей личной странице в социальной Сети TikTok, пишет британский таблоид Daily Mail.

Стриптизерша Imperial
Стриптизерша Imperial
Фото: Instagram | Itsimperial

По словам Imperial, ее пригласили выступать на частной вечеринке. Какое-то время она танцевала в комнате для VIP-гостей, но затем вышла в бар. У стойки девушка заметила своего отца, который покинул семью, когда ей было 14 лет. "Это самая необычная история, которая случилась со мной во время работы", – отмечает стриптизерша.

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Девушка рассказывает, что из-за сложившейся ситуации у нее случилась истерика. Заказчик позволил ей не покидать VIP-зону. При этом Imperial не знает, увидел ли ее отец.

INSTAGRAM

Однако это уже не первый подобный инцидент. Стриптизерша утверждает, что однажды повстречала на мероприятии своего школьного учителя, который попросил у нее молчать об этом. Кроме этого, девушку преследовали извращенцы, а также угрожали пистолетом.

Напомним, в США 68-летний миллионер из Флориды Марк Элалуф подарил своему сыну на 12-летие двух стриптизерш.

Смотрите видео: в одном из французских ночных клубов будут танцевать роботы-стриптизерши

Кроме этого, "Сегодня" писали, как в США 90-летняя Дороти Уильямс пришла на шоу талантов и станцевала на сцене стриптиз.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Instagram | Itsimperial
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