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Буйный муж-лунатик чуть не задушил жену: "Во сне он ведет себя как другой человек"

Семейная пара решила спать в разных комнатах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Американец набросился во сне на жену из-за редкого заболевания
Американец набросился во сне на жену из-за редкого заболевания
Фото: Depositphotos

Рон Уайтхолл из американского города Ашленд, штат Огайо, много лет страдает лунатизмом. С недавних пор мужчина начал чаще отыгрывать свои сновидения. Это заметила его жена Джей Пи, с которой американец состоит в браке 41 год. Женщина утверждает, что ранее Уайтхолл дважды падал с лестницы, когда ходил во сне. Кроме того, однажды он проснулся посреди ночи в машине. Об этом пишет сайт телеканала Fox 8.

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Женщина обеспокоена состоянием мужа. Когда Рону снилось, что он противостоит школьному хулигану или отбивается от змеи, в реальности мужчина хватал спавшую рядом супругу. Она добавила, что в жизни ее муж не агрессивен, но "во сне он ведет себя как другой человек". В результате Уайтхолл и Джей Пи решили спать в разных комнатах.

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Семейная пара обратилась за помощью в клинику сна. Уайтхоллу диагностировали поведенческое расстройство сна и назначили ему медикаментозное лечение.

Напомним, недавно певец Робби Уильямс рассказал, что встает посреди ночи, идет к холодильнику и съедает все, что попадается ему под руку.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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