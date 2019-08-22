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Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова
Фото: instagram.com/buzova86

Известную российскую поп-исполнительницу Ольгу Бузову, которую предложили выдвинуть в главы российского МИД, возле храма Улувату на Бали обокрали и довели до слез обезьяны. Соответствующие кадры были опубликованы в Instagram звезды.

На видео показано, как обезьяна запрыгнула певице на лицо и сорвала солнечные очки, которые тут же начала грызть. Из-за этого у Бузовой началась истерика. Придя в себя, она продолжила свой поход по святому месту, однако предупредила подписчиков быть готовыми к подобным ситуациям.

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По словам певицы, очки были от дизайнера Jimmy Choo. На сайте бренда похожая модель стоит 375 евро.

На Бали Бузова готовится к запуску телепроекта "План Б", в котором будет искать свою вторую половинку вместе с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Предыдущее шоу "Замуж за Бузову", в котором певица искала себе жениха, закончилось неудачей: артистка рассталась с победителем проекта и рассказала, что он ее обманывал, изменял ей и употреблял наркотики.

Напомним, экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии Music Box в прозрачном кружевном комбинезоне. 

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Источник: Сегодня
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