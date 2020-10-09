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"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками дом

Сегодня, 14:04

Там хранилось в общей сложности 10 тысяч долларов

Американец Джим Доу купил дом в Чикаго (штат Иллинойс, США) и неожиданно нашел там заначки прошлой хозяйки. Деньги были спрятаны в гостевой комнате – за диваном и висящей на стене фотографией в рамке. О невероятной находке мужчина рассказал в интервью местному телеканалу Wral.

По словам мужчины, он уже довольно давно зарабатывает на продаже недвижимости – покупает жилье без ремонта, а потом продает дороже. Когда он приступил к ремонту жилища, выкупленного у Глории Картер, то обнаружил в одной из комнат пять конвертов с деньгами. В них лежало в общей сложности 10 тысяч долларов.

Скриншот: Wral

"Это казалось чем-то невероятным! Никогда с подобным не сталкивался. Я был в шоке, – рассказывает Доу. – Как будто я стал частью какого-то реалити-шоу".

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Джим решил поступить благородно и вернул Глории Картер всю сумму. "Я считаю, что в мире много порядочных людей, и я не единственный, кто поступил бы так же", – отметил американец.

Скриншот: Wral

Семья Картер предложила Доу вознаграждение за его добрый поступок, однако он отказался.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 64-летнем Говарде Кирби из американского штата Мичиган, который нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов.

Смотрите видео: в штате Орегон мужчина случайно отправил в помойку все свои сбережения

Кроме этого, мы писали о россиянине, который обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: kctv5.com
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