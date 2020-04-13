Бывает один раз на миллион: у пары родились необычные девочки-близнецы, фото
Николь и Тодда Бейли из Великобритании стали родителями для двух уникальных девочек
Николь и Тодда Бейли из Великобритании стали родителями для двоих необычных детей – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом у девочек разная внешность. Так, у Харпер диагностировали синдром Дауна, а Куинн – абсолютно здорова. Медики утверждают, что такой случай, когда с генетическим нарушением рождается только один ребенок, выпадает один раз на миллион. Об этом пишет издание Whas.
Как выяснилось, генетическое отклонение – это не единственная проблема Харпер. Она родилась с пороком сердца и в 6 лет девочке сделают сложную операцию.
В интервью журналистам мать девочки призналась про одну важную проблему – отношение окружающих. Из-за негативного восприятия синдрома Дауна много людей на улице смотрят на нее настороженно.
Однако Никола обожает своих маленьких девочек и уверена, что они, несмотря на совсем юный возраст, любят друг друга и имеют между собой прочную связь на подсознательном уровне.
Смотрите видео: как живут самые одинаковые близнецы Хмельницка
"Как только я увидела малышек, мое сердце растаяло. Обе были такие замечательные", – рассказывает Николь Бейли.
Напомним, ранее фото украинских близняшек Instagram назвал лучшими. Кроме этого, мы опубликовали снимки "самых красивых в мире" близняшек.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное