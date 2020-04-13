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Бывает один раз на миллион: у пары родились необычные девочки-близнецы, фото

Николь и Тодда Бейли из Великобритании стали родителями для двух уникальных девочек

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:25

Николь и Тодда Бейли из Великобритании стали родителями для двоих необычных детей – Харпер и Куинн. Они близнецы, но при этом у девочек разная внешность. Так, у Харпер диагностировали синдром Дауна, а Куинн – абсолютно здорова. Медики утверждают, что такой случай, когда с генетическим нарушением рождается только один ребенок, выпадает один раз на миллион. Об этом пишет издание Whas.

Как выяснилось, генетическое отклонение – это не единственная проблема Харпер. Она родилась с пороком сердца и в 6 лет девочке сделают сложную операцию.

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В интервью журналистам мать девочки призналась про одну важную проблему – отношение окружающих. Из-за негативного восприятия синдрома Дауна много людей на улице смотрят на нее настороженно.

Николь и Тодда Бейли стали родителями для двух уникальных девочек
Фото: Whas11
Николь и Тодда Бейли стали родителями для двух уникальных девочек
Фото: Whas11
Николь и Тодда Бейли стали родителями для двух уникальных девочек
Фото: Whas11
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Однако Никола обожает своих маленьких девочек и уверена, что они, несмотря на совсем юный возраст, любят друг друга и имеют между собой прочную связь на подсознательном уровне.

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"Как только я увидела малышек, мое сердце растаяло. Обе были такие замечательные", – рассказывает Николь Бейли.

Напомним, ранее фото украинских близняшек Instagram назвал лучшими. Кроме этого, мы опубликовали снимки "самых красивых в мире" близняшек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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