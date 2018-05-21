Бывшая девушка принца Гарри пришла на свадьбу – ее фото взорвало интернет

Челси Дейви пришла на торжество в черной одежде и без настроения

Бывшая девушка принца Гарри пришла на свадьбу. Фото: соцсети

Принц Гарри пригласил на свадьбу бывшую девушку Челси Дейви. Она пришла на церемонию принца вся в черной одежде.

Выражение ее лица во время торжественной церемонии не оставило пользователей соцсетей равнодушными.

Челси Дейви. Фото: соцсети Челси Дейви. Фото: соцсети Челси Дейви. Фото: соцсети Челси Дейви. Фото: соцсети Челси Дейви. Фото: соцсети 1/5

"Когда твой бывший женится, а ты сидишь на свадьбе", – написал один из пользователей, сопроводив пост фотографиями с церемонии.

Принц Гарри расстался с Дейви в 2007 году, причиной разрыва отношений стала ревность: девушка бросила его, обнаружив в его телефоне сообщения от поклонницы.

В сентябре 2017 года Меган и Гарри впервые появляются вместе на публике. Они посетили теннисный матч в рамках Игр Несломленных, которые проходили в Торонто, Канада.

27 ноября Гарри и Меган официально объявили о своей помолвке. По словам пары предложение руки и сердца было простым и романтичным. Помолвка состоялась в Лондоне, в одном из коттеджей на территории Кенсингтонского дворца через полтора года после их знакомства.

С родственниками со стороны отца у девушки отношения довольно натянутые. Недавно, брат Меган Маркл по отцу прислал принцу Гарри письмо, в котором обозвал Меган и посоветовал принцу не жениться на ней. Долгое время не было известно, кто поведет Меган к алтарю. Известно, что родители Меган в разводе. Меган хотела бы, чтобы к алтарю ее вела мать, но вскоре выяснилось, что ее отец все таки будет присутствовать на свадьбе и, и по всем традициям именно он должен вести дочь к алтарю. Позже стало известно, что отец Маркл не будет присутствовать на ее свадьбе.

За неделю до бракосочетания королева Елизавета II дала благословение для брака внука и Меган Маркл в соответствии с Законом о наследстве 2013 года.