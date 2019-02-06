Бывшая топ-модель стала бездомной: "Мне платили по миллиону в год"

Женщина хочет «снова встать на ноги»

Настасия Урбано Фото: Facebook

Бывшая испанская топ-модель 57-летняя Настасия Урбано стала бездомной. Женщина не в состоянии платить по счетам и пребывает в депрессии. Ей приходится ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.

В молодости Урбано состояла в знаменитом модельном агентстве Ford Models, снималась для крупных журналов, таких как Vogue, а также была лицом легендарного аромата Opium французского дома Yves Saint Lauren.

Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram Модель из Испании стала бездомной Фото: Facebook, Instagram 1/7

"На протяжении нескольких лет мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней. Я обедала с Джеком Николсоном, Энди Уорхолом и Романом Полански", - поведала Урбано журналистам издания Daily Mail.

У испанки остались друзья среди коллег – бывшие модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, которые помогают ей сейчас "снова встать на ноги".

Напомним, в канадском Эдмонтоне бездомный по имени Адам нашел на помойке рисунок, который оказался оригиналом работы Disney для мультфильма "Бэмби". Ранее мы также сообщали о нашествии бездомных в украинской столице, которое наблюдалось этим летом.

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