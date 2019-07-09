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Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

В конце мая 2019 года мужчина жаловался на трудную жизнь после съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Аполло Джексон Фото: instagram.com/apollojacksonofficial
Аполло Джексон
Фото: instagram.com/apollojacksonofficial

Участник популярного развлекательного шоу "Холостяк" Аполло Джексон решил попробовать свои силы на австралийской версии талант-шоу Australia's Got Talent. Мужчина исполнил опасный номер с поджиганием, пишет Yahoo Lifestyle.

Как сообщается, Джексон участвовал в проектах Bachelorette ("Холостячка") и Bachelor In Paradise ("Холостяк в раю"). В конце мая 2019 года он жаловался на трудную жизнь после съемок. По его словам, все проекты, над которыми он работал в течение восьми месяцев после шоу, оказались неудачными.

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Аполло решил удивить своими талантами зрителей проекта Australia's Got Talent. Однако его выступление только шокировало всех присутствующих. Телеведущий Эммануэль Фейлдел обратил внимание на то, что у Джексона загорелась рука. Певица Николь Шерзингер вскочила со своего места с криками "Нет, нет, боже, нет". 

Ранее "Сегодня" также подробности рассказали, как прошел финал украинского шоу "Холостяк 9". Как уже сообщалось, победительницей 9 сезона шоу "Холостяк" стала Дарья

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