Целую ночь шла на концерт: на трассе Киев-Чоп поймали фанатку Винника

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства произошедшего

33-летняя женщина ночью шла по трассе на концерт Олега Винника Фото: Сегодня

Недалеко от села Стоянка в Киевской области правоохранители обнаружили 33-летнюю женщину, которая вдоль трассы "Киев-Чоп" посреди ночи шла на концерт популярного украинского певца Олега Винника. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Фанатка Олега Винника ночью шла по трассе на его концерт Фото: patrol.police.gov.ua

Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить все обстоятельства, почему гражданка оказалась ночью сама на автодороге. "Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района, однако никому не сообщила", – рассказали в полиции.

Патрульные установили, что родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины. 33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции и сообщили ее старшей сестре.

Напомним, ранее фанатам Олега Винника предлагают купить асфальт, на котором стоял певец. Кроме этого, Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег.

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