Целующиеся в губы обезьяны удивили китайского доктора: курьезное видео

Ролик был обнародован в популярной соцсети Weibo

В зоопарке китайского городского округа Пуэр, провинция Юньнань, посетитель национального парка снял на видео двух целующихся обезьян. Ролик был обнародован в популярной китайской соцсети Weibo и быстро стал вирусным, собрав пять миллионов просмотров. Об этом пишет издание Daily Star.

Сообщается, что невольным свидетелем необычного поведения бенгальских макак стал мужчина, известный как доктор Фу. Он заметил, как обезьяны прижимаются друг к другу губами, пародируя человеческий поцелуй. Вскоре одна из них замечает, что их снимают на камеру, и с недовольным видом отворачивается.

"Я приехал в Юньнань за лечебными травами и увидел двух целующихся обезьян. Я случайно наткнулся на них. Меня это так удивило, что я решил снять их на видео", – рассказал доктор Фу местным журналистам.

Видео: Weibo

Напомним, ранее в одном из зоопарков Таиланда обезьяна прыгнула на посетительницу и попыталась стянуть с нее топ. Также "Сегодня" писали, как обезьяна выгнала из студии египетскую телеведущую Лобну Асаль во время интервью.

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