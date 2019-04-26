ЧАЭС 2019: годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня Украина и мир отмечает 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС

Трагедия ЧАЭС Фото: Pixabay

Сегодня, 26 апреля, ровно 33 года с момента страшной аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. В 2019 году этот скорбный день памяти приходится на Страстную пятницу.

К 33-й годовщине аварии на ЧАЭС "Сегодня" вспоминает страшные события того времени.

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История Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция им. В.И. Ленина – официальное название атомной станции, расположенной на севере Украины, в городе Припять Киевской области, на одноименной реке Припять.

Трагедия ЧАЭС Фото: Pixabay

Целью строительства станции было компенсирование дефицита электроэнергии в Центральном энергетическом районе — самом крупном в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга СССР.

Строительство Чернобыльской АЭС было начато в 1970 году, а введена в эксплуатацию станция в 1977 году. В ней был применен реактор РБМК-1000 (Реактор Большой Мощности Канальный мощностью 1000 МВт). Чернобыльская АЭС стала третьей в СССР с реактором подобного типа после Ленинградской и Курской атомных станций.

Для обслуживания станции и проживания энергетиков в 1970 году параллельно было начато строительство города Припяти в непосредственной близости от ЧАЭС.

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Авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года примерно в 1:24 ночи в ходе технических работ на энергоблоке № 4 произошел взрыв, который привел к полному разрушению реактора и пожару здания.

Трагедия ЧАЭС Фото: Pixabay

В первые моменты аварии было отключено оборудование 4-го энергоблока и остановлен соседний 3-й энергоблок. В результате аварии произошел выброс, по различным оценкам, до 14⋅1018 беккерель, что соответствует примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. Авария оценена по 7 уровню Международной шкалы ядерных событий INES.

Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб один человек и еще один скончался от травм на следующее утро. Позже сотня пострадавших была эвакуирована в больницу, у 134 человек, сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь.

Для ликвидации последствий аварии была создана специальная комиссия, привлечено примерно 240 тысяч человек. Общее число ликвидаторов в период 1986-1987 гг. составило по разным подсчетам от 600 до 900 тысяч человек.

Уже на следующий день, 27 апреля 1986 года, было эвакуировано население Припяти и жителей населенных пунктов в 10-километровой зоне. А в последующие дни произведена эвакуация населения населенных пунктов из объявленной 30-километровой зоны отчуждения. В общей сложности было вывезено около 200 тысяч человек.

Трагедия ЧАЭС Фото: Pixabay

Радиоактивное облако быстро достигло населенных пунктов близлежащих территорий. Однако в первые сутки население страны ничего не знало о случившемся.

Пожар на Чернобыльской АЭС

23 мая 1986 года в 2 часа ночи в кабельных туннелях помещений двигателей насосов 4-го аварийного энергоблока возник пожар из-за короткого замыкания в силовом кабеле. Пожар продолжался около 7 часов.

Работы по его ликвидации были затруднены из-за высокого радиоактивного излучения. Тушение пожара провели 268 пожарных, которые получили значительные дозы облучения: рядом с очагом возгорания радиационный фон составил более 200 рентген в час.

Этот пожар в советские годы был строго засекречен приказом М. С. Горбачева. В связи с чем участники тушения не могли рассказывать о причинах своего тяжелого состояния лечащим врачам.

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15 декабря 2000 года произведен полный вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики стала причиной смерти десятков тысяч людей. Сотни ликвидаторов получили лучевые болезни, стали инвалидами или умерли, тысячи простых людей потеряли здоровье от последствий полученной радиации. По силе воздействия Чернобыльскую аварию сравнивают с эквивалентом 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. А Зона отчуждения до сих пор, спустя три десятка лет, непригодна для проживания.

В последнее время стали популярны экскурсии в Чернобыль, Припять, близлежащие села и объекты. Людей интересует информация от самих очевидцев событий на ЧАЭС в 1986 году, а также от исследователей изменений, происходящих в Зоне в течение всего времени.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился новый трейлер сериала HBO "Чернобыль".

Смотрите видео, как живут самоселы под Чернобылем:

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