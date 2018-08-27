"Человек-бицепс" напал на россиянина с "руками-базуками": появилось видео

Видео опубликовано You-Tube-канале Максима Новоселова

Кирилл-«руки-базуки» потерпел поражение. Фото: Instagram

Российский самбист Максим Новоселов, которого в сети прозвали "человеком-бицепсом", опубликовал на своем You-Tube-канале ролик, где он испытывает боевые навыки интернет-знаменитости Кирилла Терешина (более известен как Кирилл-"руки-базуки").

В видео "Уничтожение синтолового качка Кирилла Терешина" обладатель огромных бицепсов рассказывает о стычках, в которые он попадал, и проходит физические испытания под руководством Новоселова.

"Если он не сдохнет, то будет молодец", — предварил одно из заданий самбист. Судя по видео, большинство заданий дались Терешину с большим трудом. В финале Новоселов предложил интернет-знаменитости воссоздать ситуацию уличной драки на ножах. В ней "руки-базуки" потерпел поражение.

Напомним, ранее Терешин сообщал об ухудшении здоровья. На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых. "Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал тогда он.

А вот перед этим, мы писали, что "руки-базуки" превратился в "жгучую брюнетку": обнародованы фото. На странице в "ВКонтакте" он опубликовал фото в женском парике, с накладными бровями и с макияжем на лице. В сети предположили, что "надувной" качок решил преобразиться к празднику 23 февраля.

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