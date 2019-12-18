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Челябинский метеорит неожиданно открылся: видео феномена

Невероятные кадры сняли камеры видеонаблюдения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Видео: Telegram-канал Baza

Сотрудники Государственного исторического музея Челябинской области сообщили о "самопроизвольно" поднявшемся куполе над фрагментом челябинского метеорита, который упал в 2013 году. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

В официальном акте указывается, что 14 декабря в 15:30 по местному времени бокс сам по себе открылся на глазах у смотрительницы музея. Сработала сигнализация на посту охраны, после чего на место пришли охранник, электрик и дежурная сотрудница. Затем купол закрыли при помощи пульта. Произошедшее также запечатлели камеры наблюдения, запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Смотрите также сюжет о том, как над Кубой взорвался метеорит:

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"Поднять купол над метеоритом – это целая эпопея, – пояснил Валеев. – Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, плюс сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол вот так взял и сам приподнялся".

Метеорит взорвался 15 февраля 2013 года в небе над Челябинском. Взрывной волной выбило окна в зданиях, пострадали несколько сотен людей. Основная часть обломков упала в озеро Чебаркуль. В музей были переданы наиболее крупные найденные фрагменты.

Напомним, в небе над США пролетел огромный огненный шар в 40 раз ярче Луны. Момент взрыва зафиксировала широкоугольная видеокамера NASA.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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