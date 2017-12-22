Черепаха застряла в 800 килограммах кокаина: опубликовано видео

Сотрудники береговой охраны США спасли морскую черепаху, которая застряла среди тюков с кокаином, сообщает UPI.

Команда катера береговой охраны "Фетида" обнаружила животное во время патрулирования международных вод в восточной части Тихого океана. Черепаха запуталась в веревках, которыми был связан груз, брошенный контрабандистами. Она пыталась освободиться и поранила шею и ласты, но ничего не добилась.

Американские моряки осторожно срезали путы и вызволили животное. Чтобы избежать повторения инцидента, веревки вытащили из воды. Их общая длина составила более 22 метров.

Затем из океана выловили многочисленные тюки с кокаином общим весом более 800 килограммов. Стоимость такого количества наркотика на черном рынке оценивается в 53 миллиона долларов.

Пресс-релиз Береговой охраны США уточняет, что черепаха была спасена 19 ноября. В воскресенье, 17 декабря, "Фетида" вернулась в порт на острове Ки-Уэст после 68-дневного плавания. За это время были конфискованы восемь тонн наркотиков суммарной стоимостью 135 миллионов долларов и задержаны 24 человека, подозреваемых в контрабанде.

Недавно австралиец Дин Кропп (Dean Cropp) спас от гибели морскую черепаху во время катания на паддлборде (доске для серфинга с веслом) в заливе Мэнли-Бич в Сиднее. Животное покрывал толстый слой ракушек и водорослей.

Ранее также сообщалось, что свирепая черепаха до крови укусила мужчину.