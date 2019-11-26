Черная пятница 2019 в Украине: как сэкономить и где искать большие скидки

"Сегодня" рассказывают, как покупать вещи в рождественский сезон распродаж

В 2019 году день больших распродаж выпадает на 29 ноября Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Черная пятница 2019 приходится на 29 ноября. В этот день можно купить со скидками цифровую или бытовую технику, одежду, мебель и другие товары в магазинах и бутиках. "Сегодня" рассказывают, что такое Черная пятница, как найти большие скидки в Украине, можно ли потом вернуть ненужные вещи и как лучше всего сэкономить.

Смотрите подборку шопинг-безумия в Черную пятницу:

Что такое Черная пятница?

Черная пятница – пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "Черная пятница" появился в 1966 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США. Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

Как найти большие скидки

Их можно отслеживать на нескольких сайтах: Skidochnik, Blackfridays и в Telegram-чатах "Чорна п’ятниця Україна", "Черная пятница UA".

Можно ли вернуть товар, купленный в Черную пятницу

В течение 14 дней со дня покупки в магазин можно вернуть любой товар, которого нет в "Перечне товаров, не подлежащих обмену или возврату". Однако товар должен быть в оригинальной коробке и в том виде, в котором вы его приобрели. Обязательно предъявите чек.

Как сэкономить в Черную пятницу

Определитесь с бюджетом . Обозначьте для себя сумму, которую вы можете потратить без значительного ущерба для бюджета.

. Обозначьте для себя сумму, которую вы можете потратить без значительного ущерба для бюджета. Отследите цену . Диапазон цен желательно зафиксировать и затем сравнить, как цифры на ценниках изменялись в Черную пятницу и перед ней.

. Диапазон цен желательно зафиксировать и затем сравнить, как цифры на ценниках изменялись в Черную пятницу и перед ней. Список покупок . Составьте конкретный список товаров, которые вам действительно необходим.

. Составьте конкретный список товаров, которые вам действительно необходим. Найдите время . Обычно самый пик покупок приходится на полдень – в обеденное время делает покупки большинство людей. Но лучше отслеживайте сообщения на официальных сайтах супермаркетов, магазинов и торговых сетей.

. Обычно самый пик покупок приходится на полдень – в обеденное время делает покупки большинство людей. Но лучше отслеживайте сообщения на официальных сайтах супермаркетов, магазинов и торговых сетей. Выбор магазина. Определитесь, что и где вы хотите купить, чтобы заблаговременно примерить эту вещь и в спокойной обстановке присмотреться к деталям. Если это интернет-магазин, можно заранее подобрать корзину покупок, а когда появятся скидки – просто оплатить товары.

О том, как правильно покупать вещи, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали здесь.

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