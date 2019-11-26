Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Черная пятница 2019 в Украине: как сэкономить и где искать большие скидки

"Сегодня" рассказывают, как покупать вещи в рождественский сезон распродаж

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:10
В 2019 году день больших распродаж выпадает на 29 ноября Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash
В 2019 году день больших распродаж выпадает на 29 ноября
Фото: Sharon McCutcheon / Unsplash

Черная пятница 2019 приходится на 29 ноября. В этот день можно купить со скидками цифровую или бытовую технику, одежду, мебель и другие товары в магазинах и бутиках. "Сегодня" рассказывают, что такое Черная пятница, как найти большие скидки в Украине, можно ли потом вернуть ненужные вещи и как лучше всего сэкономить.

Смотрите подборку шопинг-безумия в Черную пятницу:

  • Что такое Черная пятница?

Черная пятница – пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "Черная пятница" появился в 1966 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США. Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, черная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

Читайте также:
"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

  • Как найти большие скидки

Их можно отслеживать на нескольких сайтах: Skidochnik, Blackfridays и в Telegram-чатах "Чорна п’ятниця Україна", "Черная пятница UA".

  • Можно ли вернуть товар, купленный в Черную пятницу

В течение 14 дней со дня покупки в магазин можно вернуть любой товар, которого нет в "Перечне товаров, не подлежащих обмену или возврату". Однако товар должен быть в оригинальной коробке и в том виде, в котором вы его приобрели. Обязательно предъявите чек.

Как сэкономить в Черную пятницу

  • Определитесь с бюджетом. Обозначьте для себя сумму, которую вы можете потратить без значительного ущерба для бюджета.
  • Отследите цену. Диапазон цен желательно зафиксировать и затем сравнить, как цифры на ценниках изменялись в Черную пятницу и перед ней.
  • Список покупок. Составьте конкретный список товаров, которые вам действительно необходим.
  • Найдите время. Обычно самый пик покупок приходится на полдень – в обеденное время делает покупки большинство людей. Но лучше отслеживайте сообщения на официальных сайтах супермаркетов, магазинов и торговых сетей.
  • Выбор магазина. Определитесь, что и где вы хотите купить, чтобы заблаговременно примерить эту вещь и в спокойной обстановке присмотреться к деталям. Если это интернет-магазин, можно заранее подобрать корзину покупок, а когда появятся скидки – просто оплатить товары.

О том, как правильно покупать вещи, чтобы выглядеть стильно, мы рассказывали здесь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Черная пятница в Украине 2019: дата старта тотальных распродаж Черная пятница 2019 в Киеве: какие скидки готовят украинские магазины Безграничный шопинг: как сделать Черную пятницу еще выгоднее Покупайте электронику с выгодой: все, что нужно знать о Черной пятнице 2019
видео покупки распродажа черная пятница
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: Финал «Танців з зірками»
Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: Финал «Танців з зірками»
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Новости партнеров

Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах