Четыре гепарда жестко набросились на самку: появилось видео

Между гепардами завязалась ожесточенная драка

Гепард. Фото: pixabay

Фотографу из ЮАР удалось запечатлеть нападение четырех гепардов на самку. Видео, снятое в непосредственной близости к животным, опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в Трансграничном парке Кгалагади в Ботсване. Фотограф увидел, что несколько гепардов кусали и царапали друг друга. Самка, попавшая в окружение самцов, попыталась забраться на дерево, а затем направилась к машинам, в которых находились люди.

Между гепардами завязалась ожесточенная драка. Фотограф признался, что ему крупно повезло: животные были настолько поглощены потасовкой, что не заметили людей.

Ранее команда Techeetah, участвующая в чемпионате на полностью электрических болидах Формула Е, выставила свой автомобиль на гонку против гепарда.

Также в индийском штате Махараштра во время сафари пересеклись тигр и медведь-губач, схватку которых удалось заснять на видео. Натуралист Акшай Кумар утверждает, что зачинщиком драки выступил семилетний тигр по кличке Маткасур. Хищный зверь напал на самку губача, которая с детенышем пришла на водопой. Тигр больше пяти минут атаковал медведицу, которая, чтобы защитить потомство, была вынуждена проявлять ответную агрессию.