Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта, пока не известно

На борту пассажирского самолета, который совершал рейс по маршруту из Саудовской Аравии в ливанский Бейрут, произошло ЧП – массовая драка пассажиров. По предварительным данным, потасовка началась после того, как несколько путешественников отказались надевать защитные маски и "намеренно чихали на окружающих" (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На обнародованном в Facebook видео показано, как толпа пассажиров воздушного судна, среди которых туристы и медики в костюмах химзащиты, наносят друг другу удары. Некоторые очевидцы пытались успокоить их. За кадром слышны громкие возгласы и крики.

Как пишет таблоид Daily Star, пока не известно, были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта.

Видео: t.me/infantmilitario

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Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане.

Напомним, шутка парня о коронавирусе спровоцировала панику в самолете. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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