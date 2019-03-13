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Чиновник добивался "увольнения" кота и сам лишился работы

Пользователи сети пишут, что этому питомцу лучше не переходить дорогу

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:03
Кот отстоял право работать в библиотеке
Кот отстоял право работать в библиотеке
Фото: Pixabay

В Twitter разошлась картинка с заголовками трех новостей, произошедших в 2016 году. Все они посвящены коту Браузеру, жившему в публичной библиотеке Уайт Сетлемент (штат Техас, США). Юзеры вспомнили, как городской совет принял решение не пускать в библиотеку это животное. Против запрета выступал мэр города и жители: по их словам, кот стал символом заведения.
 

Новость об увольнении разошлась по интернету, и в мэрию поступило полторы тысячи электронных писем из 10 стран. После международного скандала городской совет отменил свое решение, и кот все же остался жить в библиотеке.

В то же время, не удалось сохранить свой пост члену городского совета Элзи Клементсу, который и поднял вопрос об "увольнении" кота Браузера.

"Люди, не переходите дорогу этому коту!" – пишут пользователи сети.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть.

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Источник: Сегодня
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