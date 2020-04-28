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Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

Мужчина извинился за свои поступки и согласился с тем, что такое поведение непозволительно

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:55

Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom, бросил своего кота на пол и пил пиво. Об этом пишет издание LA Times, ссылаясь на Herald Times.

По информации сайта, Крис во время разговора с коллегами заявил: "Я хочу представить вам своего кота", после чего резко швырнул его куда-то в сторону. Практически сразу после инцидента Платцер ушел из Комиссии по планированию. Его решение на несколько дней опередил городской совет – там уже планировали его увольнение.

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Мужчина извинился за свои поступки и согласился с тем, что такое поведение непозволительно.

"На собрании Zoom я вел себя не так, как нужно. После этого инцидента я не пользуюсь доверием со стороны коллег. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время моего пребывания в должности. Мы живем в нестабильные времена, и я, как и многие из вас, должен приспосабливаться к новым условиям", – написал мужчина в электронном письме.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как заработать на карантине: пять полезных идей. Кроме этого, мы писали о пяти правилах, чтобы повысить свою эффективность во время работы дома.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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