Что будет, если питаться только овощами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

За экспериментом братьев наблюдали биологи из Лондонского королевского колледжа

32-летние идентичные близнецы из британского города Эксетер – Хьюго и Росс Тернеры – захотели разрешить давний спор веганов и мясоедов и узнать, какая диета лучше. Результаты эксперимента, который продолжался с января по март, оказались очень неожиданными.

За братьями наблюдали биологи из Лондонского королевского колледжа. Оба близнеца тренировались на выносливость в тренажерном зале по пять-шесть раз в неделю, не выходя за рамки выбранного типа питания. Количество калорий в их пище было одинаковым.

Веганская диета досталась Хьюго. До начала эксперимента он весил 83 килограмма. 13 процентов массы его тела составлял жир. После изменения системы питания Хьюго начал чувствовать себя более бодрым. Медики заключили, что уровень холестерина в его крови значительно снизился. Также у парня стал менее разнообразным состав пищеварительных бактерий. Такая микрофлора оказалась полезной – она снизила риск ожирения и диабета, но возрос риск болезни Крона (воспаление всей пищеварительной системы от полости рта до кишечника).

Кроме этого, Хьюго похудел на четыре килограмма, однако вскоре вес британца восстановился до 82 килограммов с 12 процентами жира. При этом был и негативный эффект – веген ощутил резкое падение либидо.

Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins Братья Росс и Хьюго Тернеры Фото: The Turner Twins 1/7

Сделавший упор на мясоедение Росс также начинал с 83 килограммов (13% жира). После эксперимента уровень холестерина в его крови остался неизменным, но он набрал два килограмма, а процент жира в его теле увеличился до 15%. При этом, а основную часть набранной массы составила мышечная ткань. В остальном никаких изменений в себе Росс не заметил.

Кто за и кто против вегетарианства – смотрите видео:

Тернеры пришли к одному выводу – нельзя постоянно питаться одинаковым способом и бросаться из крайности в крайность. Ведь, как выяснилось, оба типа питания имеют как плюсы, так и минусы.

"Веганская диета имеет свои преимущества, как и мясоедение. Мы не думаем, что одно может заменить другое. Теперь мы будем сочетать оба типа питания", – сказали братья в интервью изданию Insider в финале эксперимента.

Напомним, ранее "Сегодня" уже разбирались, в чем польза и вред вегетарианства.

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