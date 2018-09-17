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Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото

Эти снимки заставят вас смеяться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников

В сети появилась смешная подборка фотографий с животными, которых хозяева застали в врасплох.  

Пока людей нет дома, домашние животные развлекаются, как могут. И довольно часто они все же попадаются с поличным. Какой бы ущерб наши любимцы не натворили, мы все ровно продолжаем их любить.

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Предлагаем вам посмотреть фотоподборку забавных животных, которых поймали "на горячем" в самый неожиданный момент.

Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
Снимки смешных питомцев. Фото: из открытых источников
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Напомним, самые неудачные свадебные фото слили в сеть. Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе. Фотографии наглядно демонстрируют, что каждый представляет себе романтику момента по-своему.

Кроме этого, мы писали о девушке, которая назвала кошку смешным именем и уехала с ней в путешествие: замечательная фотоподборка. Хозяйка четырехлапой красавицы из Канады берет ее в путешествия, а затем публикует фото своих совместных приключений в сети. Люди активно "лайкают" и комментируют фотографии. 

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Источник: "Сегодня"
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