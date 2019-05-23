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Что нельзя делать на Троицу 2019

Узнайте главные традиции и запреты дня Святой Троицы 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:52
Что нельзя делать на Троицу 2019
Что нельзя делать на Троицу 2019
Фото: Pixabay

День Святой Троицы 16 июня – один из главных христианских праздников. Что можно, а что категорически нельзя делать на Троицу, узнайте в нашей статье.

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Троицу 2019 православные христиане отмечают 16 июня – в 50-й день после Пасхи, потому она еще называется Пятидесятница.

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Традиции и приметы праздника Троицы 2019

Хозяйки к Троице очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Суббота перед праздником, 15 июня, является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния и ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плели венки, опуская их в реку для гадания. Затем шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальный понедельник, а еще Духов день. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ею умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.

Что нельзя делать на Троицу

  • Христианам не советуют на Троицу работать и убирать дом.
  • Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.
  • Особо строгий запрет касался земляных работ на Троицу, поскольку в этот день она считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.
  • Запрещено купаться в реках и озерах: по поверью, русалка может выйти на сушу и забрать с собой на дно водоема человека.
  • Плохой приметой считается отгулять свадьбу на 50-й день после Пасхи, но хорошо – свататься.
  • В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или в поле.
  • В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Что нужно делать в этот день

Церковь призывает всех верующих обязательно побывать на всенощной службе, а также на богослужении непосредственно в день Троицы.

Нужно провести этот день с семьей, родными, близкими и друзьями, чтобы разделить с ними радость великого праздника.

Церковь рекомендует найти время для молитвы, в частности, обращенной к Святому Духу.

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