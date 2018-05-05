Что нельзя делать после заката Солнца: главные приметы

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас ТОП-7 вечерних запретов

Закат Солнца. Фото: pixabay

В народе есть несколько важных примет, что нельзя делать после заката Солнца. Наши предки остерегались заниматься многими бытовыми вещами вечером, чтобы сохранить в доме достаток, счастье и здоровье.

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас ТОП-7 вечерних запретов:

Вечером нельзя выливать воду из купели, в которой купали грудничка

Потому что это спровоцирует проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра. А уж с восходом солнца выплеснуть ее.

Мужчинам нельзя бриться вечером

Потому что "наводя красоту" в это время суток, мужчины провоцируют появление проблем в интимной жизни.

По вечерам нельзя давать деньги взаймы и нельзя брать их в долг

Потому что если дадите в долг после захода солнца, навсегда лишитесь денежной удачи. А если сами возьмете денег, то будете до полугода в долгах, как в шелках.

Нельзя оставлять на столе грязную посуду

Наши предки верили, что хозяйки так проявляют неуважение к домовому, который будет мстить. А проще говоря – забирать покой и сон.

На ночь нельзя оставлять нож на столе

Это приведет к болезням и ссорам.

Вечером нельзя выносить мусор

Считалось, что любая вещь, выброшенная на улице в это время, может стать основой для сглаза и порчи. А также повлиять на материальное благосостояние семьи: в доме пропадут деньги.

Нельзя по вечерам убирать в доме

Будете мыть пол, вымоете из дома любовь, счастье и удачу, так считали наши предки.

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