Что нельзя делать после заката Солнца: главные приметы
Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас ТОП-7 вечерних запретов
В народе есть несколько важных примет, что нельзя делать после заката Солнца. Наши предки остерегались заниматься многими бытовыми вещами вечером, чтобы сохранить в доме достаток, счастье и здоровье.
Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас ТОП-7 вечерних запретов:
- Вечером нельзя выливать воду из купели, в которой купали грудничка
Потому что это спровоцирует проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра. А уж с восходом солнца выплеснуть ее.
- Мужчинам нельзя бриться вечером
Потому что "наводя красоту" в это время суток, мужчины провоцируют появление проблем в интимной жизни.
- По вечерам нельзя давать деньги взаймы и нельзя брать их в долг
Потому что если дадите в долг после захода солнца, навсегда лишитесь денежной удачи. А если сами возьмете денег, то будете до полугода в долгах, как в шелках.
- Нельзя оставлять на столе грязную посуду
Наши предки верили, что хозяйки так проявляют неуважение к домовому, который будет мстить. А проще говоря – забирать покой и сон.
- На ночь нельзя оставлять нож на столе
Это приведет к болезням и ссорам.
- Вечером нельзя выносить мусор
Считалось, что любая вещь, выброшенная на улице в это время, может стать основой для сглаза и порчи. А также повлиять на материальное благосостояние семьи: в доме пропадут деньги.
- Нельзя по вечерам убирать в доме
Будете мыть пол, вымоете из дома любовь, счастье и удачу, так считали наши предки.
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