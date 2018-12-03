Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2019

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку вещей, которые ни в коем случае нельзя преподносить в качестве новогоднего подарка

Что нельзя дарить на Новый год 2019. Фото: depositphotos.com

До Нового года осталось чуть меньше тридцати дней, многие уже украшают свои дома. Но главной проблемой, над которой ломают голову – что подарить на Новый год 2019. Чтобы упростить выбор Сегодня.Lifestyle предлагает подборку вещей, которые ни в коем случае нельзя преподносить в качестве новогоднего подарка.

Банные принадлежности

Банные принадлежности Фото: depositphotos.com

У свиньи отличный нюх, кроме того, она любит поваляться в грязи, поэтому неуместным будет подарок в виде предметов гигиены: мыло, расческа, шампунь и т.д.

Цепочки и ожерелья на шею

Цепочка на шею Фото: depositphotos.com

Подобные аксессуары по внешним характеристикам напоминают ошейники. Если вы хотите порадовать женщину украшением, не разозлив символ 2018 года, пусть это будут кольца, браслеты или серьги.

Духи

Духи Фото: depositphotos.com

Не стоит забывать, что резкие запахи раздражают свинью. Поэтому духи дарить не нужно. Если вы подарите в новогоднюю ночь духи, то можете нарваться на недовольство хозяйки года.

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Инструменты, колющие предметы, ножи

Ножи Фото: depositphotos.com

Новый 2019 год может оказаться неудачным, если вы подарите на праздник инструменты или режущие предметы. Свинья расценит такой подарок как опасность и слишком агрессивно настроиться против получателя презента.

Сувениры, сделанные своими руками

Подарки, сделанные своими руками Фото: depositphotos.com

Свинья не ценит безделушки и подарки, сделанные своими руками. Она животное практичное и хозяйственное, поэтому этим вы ей точно не угодите. Пожарите что-то практичное, то, что пригодится в быту, на работе, на отдыхе.

Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовил подборку идей, которые помогут преобразить жилье для Нового года.