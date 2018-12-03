Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2019
Сегодня.Lifestyle предлагает подборку вещей, которые ни в коем случае нельзя преподносить в качестве новогоднего подарка
До Нового года осталось чуть меньше тридцати дней, многие уже украшают свои дома. Но главной проблемой, над которой ломают голову – что подарить на Новый год 2019. Чтобы упростить выбор Сегодня.Lifestyle предлагает подборку вещей, которые ни в коем случае нельзя преподносить в качестве новогоднего подарка.
Банные принадлежности
У свиньи отличный нюх, кроме того, она любит поваляться в грязи, поэтому неуместным будет подарок в виде предметов гигиены: мыло, расческа, шампунь и т.д.
Цепочки и ожерелья на шею
Подобные аксессуары по внешним характеристикам напоминают ошейники. Если вы хотите порадовать женщину украшением, не разозлив символ 2018 года, пусть это будут кольца, браслеты или серьги.
Духи
Не стоит забывать, что резкие запахи раздражают свинью. Поэтому духи дарить не нужно. Если вы подарите в новогоднюю ночь духи, то можете нарваться на недовольство хозяйки года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Киеве открывается Резиденция Святого Николая
Инструменты, колющие предметы, ножи
Новый 2019 год может оказаться неудачным, если вы подарите на праздник инструменты или режущие предметы. Свинья расценит такой подарок как опасность и слишком агрессивно настроиться против получателя презента.
Сувениры, сделанные своими руками
Свинья не ценит безделушки и подарки, сделанные своими руками. Она животное практичное и хозяйственное, поэтому этим вы ей точно не угодите. Пожарите что-то практичное, то, что пригодится в быту, на работе, на отдыхе.
Напомним, Сегодня.Lifestyle подготовил подборку идей, которые помогут преобразить жилье для Нового года.