Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

Узнайте, что обязательно следует сделать в Чистый четверг 2019 для здоровья и благополучия

Что нужно делать в Чистый четверг Фото: Pixabay

Чистый четверг – это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю. Ежегодно Чистый четверг наступает за три дня до праздника светлой Пасхи и является одним из главных подготовительных дней. В 2019 году Чистый четверг будет 25 апреля.

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Мы уже говорили, что нельзя делать в Чистый четверг, а сейчас расскажем о православных традициях, сохранившихся до нашего времени как правильно себя вести и что обязательно нужно сделать в Чистый четверг 2019.

Чистый четверг: что нужно делать согласно народным традициям

Исходя из самого названия дня, все действия, мысли и молитвы в Чистый четверг должны быть направлены на уборку, наведение порядков и очищение, причем, не только тела и окружающего пространства, но в первую очередь – души и помыслов.

Ранним утром Чистого четверга умойтесь с серебра, то есть окуните в воду серебряную монетку, колечко, цепочку или ложку. В народе верили, что в Чистый четверг приметы о воде и серебре помогут добавить красоту и молодость коже.

Постарайтесь искупаться до восхода солнца в Чистый четверг. По традиции это один из главных ритуалов дня. Лучше окунуться в открытом водоеме, потому что вода в нем наделена в этот день особой силой и целебными свойствами. Но также можно принять душ дома. И не забудьте перед этим помолиться. Совершая омовение, вы сохраните силу и здоровье на целый год, а еще сможете избежать многих болезней.

Что делают в Чистый четверг в доме? Хозяйки затевают генеральную уборку. Продумайте, что вам больше не нужно и избавьтесь от хлама. Вычистите и помойте каждый уголок в доме, выбейте ковры, протрите пыль, устройте большую стирку. Считается, что Пасхе каждая вещь в доме радуется празднику и хочет быть чистой и умытой.

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Убрав свое жилье, вынесите из дома сор, а воду вылейте в то место, где ничего не растет, к примеру, на камни или на дорогу. В Чистый четверг этот обряд поможет вам избавиться от всего негатива в доме.

Постарайтесь все успеть в Чистый четверг и ни в коем случае не оставляйте на Страстную пятницу невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Возвращаться к уборке вам не придется всю пасхальную неделю.

После того, как поубирали и навели порядки в доме, можно приступать к праздничной выпечке, окрашиванию яиц и приготовлениям разнообразных пасхальных блюд. Но помните, что Великий пост еще не окончен, так что готовить вам придется без дегустации.

Считается, что в Чистый четверг заговоры на деньги помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Хотите, чтобы у вас весь год водились деньги? Тогда прислушайтесь к наблюдениям наших предков и в течение Чистого четверга трижды пересчитайте всю имеющуюся у вас наличность. При этом важно, чтобы вас никто не застал за этим занятием.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу.

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