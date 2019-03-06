Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

Чем удивить и порадовать любимую девушку 8 Марта: лайфхаки для мужчин

Что ожидают девушки на 8 Марта Фото: Pixabay

Многие мужчины в канун первого весеннего женского праздника озадачены вопросом, что можно подарить девушке на 8 Марта, как порадовать возлюбленную и чем ее удивить. Ведь так хочется, чтобы в свой праздник любимая девушка обрадовалась и была просто счастлива от вашего внимания и подарков. Мы приоткроем вам завесу тайны, что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин.

Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: праздника

Логично предположить, что в праздник хочется именно праздника. А то ведь часто бывает, что вся предпраздничная суета, беготня и заботы попросту съедают такой долгожданный день или выматывают так, что кроме сна больше ничего не хочется. Просто побудьте вместе, погуляйте, поговорите по душам и вдоволь насладитесь обществом друг друга. Поверьте, провести день с любимым человеком – для женщины это уже праздник.

Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: заботы

Второй пункт плавно проистекает из первого. Постарайтесь все организовать и спланировать так, чтобы успеть вовремя, и на сам праздник у вас вместе с вашей девушкой тоже остались и время, и силы, и настроение. По возможности разгрузите ее и переложите часть домашних обязанностей на свои крепкие плечи. А у любимой таким образом высвободится время, чтобы заскочить в салон и сделать из себя настоящую королеву – на радость себе и вам.

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: внимания

Мужское внимание в этот день дорогого стоит. Не скупитесь на него, причем не только для своей девушки, но и для всех окружающих женщин. Улыбнитесь встречной прохожей, сделайте комплимент незнакомке в транспорте, отправьте пару десятков поздравительных смс-ок знакомым, подарите цветы сослуживицам, а главное, с самого раннего утра 8 Марта поздравьте всех самых близких и родных женщин – маму, бабушку, тещу, сестру, племяшку, возлюбленную.

Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: цветов

Как бы вас ни убеждала ваша девушка в том, что тратиться на цветы не нужно, не верьте. Просто понаблюдайте, как изменится выражение ее лица и засияют глаза, когда вы преподнесете ей праздничный букет. Разве можно представить себе 8 Марта без тюльпанов или мимозы? Эти вещи неразрывно связаны друг с другом, ведь цветы символизируют весну, любовь, молодость, красоту, как и с сам праздник женщин.

Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: подарков

Да, не удивляйтесь, подарков от своих мужчин девушки тоже ждут. Все-таки праздник! Будь то любимые конфеты, собственноручно испеченный тортик, вожделенная сумочка, милый халатик или роскошные бриллианты – девушку обязательно обрадует подарок от любимого мужчины.

А вот креативные идеи, что подарить девушке на 8 Марта, мы публиковали ранее. Читайте и выбирайте лучший подарок для возлюбленной.

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