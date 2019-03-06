Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: ТОП-5 идей

Чем удивить и порадовать любимую девушку 8 Марта: лайфхаки для мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:26
Что ожидают девушки на 8 Марта
Что ожидают девушки на 8 Марта
Фото: Pixabay

Многие мужчины в канун первого весеннего женского праздника озадачены вопросом, что можно подарить девушке на 8 Марта, как порадовать возлюбленную и чем ее удивить. Ведь так хочется, чтобы в свой праздник любимая девушка обрадовалась и была просто счастлива от вашего внимания и подарков. Мы приоткроем вам завесу тайны, что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин.

  • Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: праздника

Логично предположить, что в праздник хочется именно праздника. А то ведь часто бывает, что вся предпраздничная суета, беготня и заботы попросту съедают такой долгожданный день или выматывают так, что кроме сна больше ничего не хочется. Просто побудьте вместе, погуляйте, поговорите по душам и вдоволь насладитесь обществом друг друга. Поверьте, провести день с любимым человеком – для женщины это уже праздник.

  • Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: заботы

Второй пункт плавно проистекает из первого. Постарайтесь все организовать и спланировать так, чтобы успеть вовремя, и на сам праздник у вас вместе с вашей девушкой тоже остались и время, и силы, и настроение. По возможности разгрузите ее и переложите часть домашних обязанностей на свои крепкие плечи. А у любимой таким образом высвободится время, чтобы заскочить в салон и сделать из себя настоящую королеву – на радость себе и вам.

  • Что ожидают девушки на 8 Марта от мужчин: внимания

Мужское внимание в этот день дорогого стоит. Не скупитесь на него, причем не только для своей девушки, но и для всех окружающих женщин. Улыбнитесь встречной прохожей, сделайте комплимент незнакомке в транспорте, отправьте пару десятков поздравительных смс-ок знакомым, подарите цветы сослуживицам, а главное, с самого раннего утра 8 Марта поздравьте всех самых близких и родных женщин – маму, бабушку, тещу, сестру, племяшку, возлюбленную.

  • Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: цветов

Как бы вас ни убеждала ваша девушка в том, что тратиться на цветы не нужно, не верьте. Просто понаблюдайте, как изменится выражение ее лица и засияют глаза, когда вы преподнесете ей праздничный букет. Разве можно представить себе 8 Марта без тюльпанов или мимозы? Эти вещи неразрывно связаны друг с другом, ведь цветы символизируют весну, любовь, молодость, красоту, как и с сам праздник женщин.

  • Что от мужчин ожидают девушки на 8 Марта: подарков

Да, не удивляйтесь, подарков от своих мужчин девушки тоже ждут. Все-таки праздник! Будь то любимые конфеты, собственноручно испеченный тортик, вожделенная сумочка, милый халатик или роскошные бриллианты – девушку обязательно обрадует подарок от любимого мужчины.

А вот креативные идеи, что подарить девушке на 8 Марта, мы публиковали ранее. Читайте и выбирайте лучший подарок для возлюбленной.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Украину активно везут цветы к 8 Марта: какие букеты выбирают для подарка Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу Самые банальные подарки: что нельзя дарить на 8 Марта Что подарить на 8 Марта коллегам: ТОП-5 интересных вариантов Что подарить девушке на 8 Марта: ТОП-5 креативных идей
подарки девушка подарок 8 марта что подарить на 8 марта
Реклама

Новости партнеров

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:46Стиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

Вчера, 13:28Шоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

Вчера, 09:33Шоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

Вчера, 08:25Техно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Вчера, 07:11Техно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 мартаШоу-бизнес

Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом

4 мартаПсихология

Лунный календарь на март 2019: благоприятные дни месяца

4 мартаFun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

4 мартаFun

Илон Маск неожиданно обратился к россиянке по-русски

4 мартаТехно

Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

4 мартаТехно

"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

4 мартаTravel

От пяти евро: появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы

4 мартаТехно

Биткоин не нужен: майнеры обвалили рынок видеокарт

Новости партнеров

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Скорбный список: знаменитости, умершие в 2018 году
Скорбный список: знаменитости, умершие в 2018 году
Вкуснейший салат со шпротами
Вкуснейший салат со шпротами
Експерти встановили причину смерті Децла
Експерти встановили причину смерті Децла