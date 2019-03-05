Что подарить на 8 Марта коллегам: ТОП-5 интересных вариантов

Какие подарки к 8 Марта можно приготовить женщинам на работе

Что подарить на 8 Марта Фото: Pixabay

В канун приближающегося женского праздника мы решили подсказать вам, что можно подарить на 8 Марта коллегам по работе интересного, полезного и приятного. Ведь в праздник каждая женщина мечтает о внимании к себе и очень рада получать подарки.

Что подарить на 8 Марта коллегам: косметика

Дарить косметику и парфюмерию коллегам немного сложно, но все-таки можно. Да, вы рискуете запросто не угадать с предпочтениями своих сослуживиц, ведь у каждой свои вкусы. Но ведь женщины ужасно любопытны и очень любят новинки. Так что пробники с новым парфюмом, помадой, средством по уходу за глазами или кожей рук – очень интересный вариант маленького презента на 8 Марта.

Что подарить на 8 Марта коллегам: праздничное угощение

Что подарить на 8 Марта Фото: Pixabay

Если у вас на работе намечается корпоратив или душевные посиделки в обеденное время по случаю 8 Марта, подходящим подарком для всего коллектива станет ваше эксклюзивное угощение, приготовленное по вашему же фирменному рецепту. Главное, чтобы оно было вкусным и выглядело эффектно. К примеру, блинчики с самой разной начинкой (все-таки Масленица), пирог, пицца, печенье или тортик. И сытно, и приятно!

Что подарить на 8 Марта коллегам: канцелярия

Или всевозможные приятные и полезные штучки для офиса. К примеру, именные ручки, стикеры с шутливыми надписями, оригинальные магнитики, наклейки на компьютер, практичные ежедневники и органайзеры, тематические блокноты с цветами, эффектные подставки под телефон и другие мелочи. Просто загляните в канцелярский магазин – выбор велик. Приятно, когда вашим подарком активно пользуются и вспоминают вас с благодарностью, правда?

Что подарить на 8 Марта коллегам недорого: открытки хенд-мейд

Если женщин в коллективе много, и вам очень хочется всем уделить внимание, можно включить фантазию, приложить умелые ручки и красиво оформить праздничное поздравление с 8 Марта. Но это должны быть не простые открытки, а совершенно особенные. К примеру, именное поздравление для каждой женщины. Или стихотворение о ней. Или прикольный коллажик с ее фотографией. А можно в виде фотоколлажа оформить целую стенгазету, где одним махом поздравить сразу весь дамский коллектив. Представляете, с каким интересом они будут рассматривать ее, выискивая себя и подруг!

Что подарить на 8 Марта коллегам: для дома и уюта

Что подарить на 8 Марта Фото: Pixabay

Каждая ваша коллега, от уборщицы до руководителя – дома, прежде всего, хозяйка. А потому всем женщинам придутся по вкусу милые вещицы, которые придадут уют интерьеру или облегчат работу на кухне и в быту. Здесь тоже огромный выбор для любого кошелька и на любую сумму: нарядный фартук, формы для выпечки, наборы для суши, заварочный чайник, вазочка, набор красивых полотенец, посудинки для мороженого, наборы экзотических специй, подставки под салфетки и т.д. Здесь главный акцент должен быть, конечно же, на оригинальности и внешнем виде вашего подарка.

Ранее мы рассказывали, что подарить девушке на 8 Марта: ТОП-5 креативных идей.

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