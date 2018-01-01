Что подарить на День матери: самые лучшие варианты
Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам широкий выбор идей для подарка маме
13 мая украинцы отмечают знаковый праздник – День матери-2018. Если вы еще не определились с подарком для своей мамы, сайт Сегодня.Lifestyle подобрал несколько самых удачных и оригинальных идей, которые подойдут каждому.
Но в любом случае не забудьте отправить по электронной почте или в соцсетях маме открытку с Днем матери-2018, а также поздравление в стихах или в прозе своими словами.
Что подарить на День матери – ТОП-14 идей
- Косметика;
- Букет цветов;
- Вазоны;
- Декор для дома (статуэтки, картина, текстиль);
- Посуда;
- Альбом для фотографий;
- Открытки;
- Украшения;
- Одежда, обувь;
- Гаджеты, технику (телефон, планшет, ноутбук);
- Сладкое;
- Ужин своими руками (или хенд-мейд);
- Путешествие;
- Решение проблемы (погасить кредит, починить что-то, например).
Напомним, День матери отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в Канаде, Китае и Японии.
Праздник был учрежден в одном из штатов США в 1910 году. Ее инициатором была молодая американка Анна Джервис, которая рано потеряла мать. На протяжении трех лет она обращалась во множество государственных учреждений, к политикам и чиновникам, пока, наконец, не была услышана.
Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.
Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".