Что подарить на День матери: самые лучшие варианты

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам широкий выбор идей для подарка маме

День матери в 2018 году отмечаем 13 мая. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, "Сегодня"

13 мая украинцы отмечают знаковый праздник – День матери-2018. Если вы еще не определились с подарком для своей мамы, сайт Сегодня.Lifestyle подобрал несколько самых удачных и оригинальных идей, которые подойдут каждому.

Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети 1/8

Но в любом случае не забудьте отправить по электронной почте или в соцсетях маме открытку с Днем матери-2018, а также поздравление в стихах или в прозе своими словами.

Что подарить на День матери – ТОП-14 идей

Косметика; Букет цветов; Вазоны; Декор для дома (статуэтки, картина, текстиль); Посуда; Альбом для фотографий; Открытки; Украшения; Одежда, обувь; Гаджеты, технику (телефон, планшет, ноутбук); Сладкое; Ужин своими руками (или хенд-мейд); Путешествие; Решение проблемы (погасить кредит, починить что-то, например).

Напомним, День матери отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в Канаде, Китае и Японии.

Праздник был учрежден в одном из штатов США в 1910 году. Ее инициатором была молодая американка Анна Джервис, которая рано потеряла мать. На протяжении трех лет она обращалась во множество государственных учреждений, к политикам и чиновникам, пока, наконец, не была услышана.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".