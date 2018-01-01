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Что подарить на День матери: самые лучшие варианты

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает вам широкий выбор идей для подарка маме

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:47
День матери в 2018 году отмечаем 13 мая. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, &quot;Сегодня&quot;
День матери в 2018 году отмечаем 13 мая. Фото: pixabay / коллаж Владимир Грисюк, "Сегодня"

13 мая украинцы отмечают знаковый праздник – День матери-2018. Если вы еще не определились с подарком для своей мамы, сайт Сегодня.Lifestyle подобрал несколько самых удачных и оригинальных идей, которые подойдут каждому.

Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
Поздравления с Днем матери 2018: открытки и картинки. Фото: соцсети
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Но в любом случае не забудьте отправить по электронной почте или в соцсетях маме открытку с Днем матери-2018, а также поздравление в стихах или в прозе своими словами.

Что подарить на День матери – ТОП-14 идей

  1. Косметика;
  2. Букет цветов;
  3. Вазоны;
  4. Декор для дома (статуэтки, картина, текстиль);
  5. Посуда;
  6. Альбом для фотографий;
  7. Открытки;
  8. Украшения;
  9. Одежда, обувь;
  10. Гаджеты, технику (телефон, планшет, ноутбук);
  11. Сладкое;
  12. Ужин своими руками (или хенд-мейд);
  13. Путешествие;
  14. Решение проблемы (погасить кредит, починить что-то, например).

Напомним, День матери отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в Канаде, Китае и Японии.

Праздник был учрежден в одном из штатов США в 1910 году. Ее инициатором была молодая американка Анна Джервис, которая рано потеряла мать. На протяжении трех лет она обращалась во множество государственных учреждений, к политикам и чиновникам, пока, наконец, не была услышана.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

Напомним, в Украине вручили премию "Мать года".

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Источник: "Сегодня"

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