Что подарить на Новый год 2020 подруге: лучшие идеи

Узнайте, что можно подарить на Новый год 2020 подруге праздничное, оригинальное и символичное

Что подарить подруге на Новый год Фото: Pexels

В преддверии новогодних праздников советуем заранее подумать, что подарить любимой подруге на Новый год 2020. Ведь последние дни в уходящем году наполнены приятными хлопотами и предпраздничной суетой, значит, времени на поиски подарков родным и близким людям становится все меньше. А потому не откладывайте на последнюю минуту покупку классных и милых подарков подругам на Новый год. Тем более что одарить хочется так много людей.

Смотрите видео о том, как Санта читает письма и готовит подарки:

Раздумывая, что подарить лучшей подруге на Новый год 2020, важно учитывать несколько факторов. Ваш презент должен быть полезным и практичным. Это должно быть что-то впечатляющее и запоминающееся. Раз это подарок на Новый год, то он должен соответствовать тематике праздника. Вы обязательно хотите, чтобы, глядя на подаренную вами вещь, любимая подружка тепло вас вспоминала. А еще для многих немаловажную роль играет цена подарка, ведь расходов и так предстоит очень много.

Итак, предлагаем вам несколько интересных идей, какой купить подарок на Новый год подруге. Возможно, они окажутся полезными для вас.

Что подарить на Новый год 2020 девушке: что-то для ухода и красоты

Удачным вариантом новогоднего подарка для любой девушки станет декоративная косметика и средства по уходу за собой. Кому, как не вам, знать о предпочтениях любимой подружки, ее любимой фирме и цветовой гамме. Так что невзначай выпытайте, какое из средств в ее косметичке на исходе.

Что подарить подруге на Новый год 2020 в год Крысы

Как утверждает китайский гороскоп, 2020 год придет под знаком мудрости, расчетливости и накопления. Цвет года – белый, стихия – металл. Символический подарок подружке напрашивается сам собой: презентуйте ей эффектное металлическое украшение, к примеру, серебро. А еще смело можете дарить копилку в виде мыши, желательно не пустую, а с купюрами. Также мышка может быть изображена на тарелке, полотенце или, к примеру, диванной подушке. По-настоящему знаковый подарок к Новому году – это компьютерная мышка. Можно выбрать прикольный гламурный вариант.

Что подарить на Новый год подруге Фото: Pexels

Что можно подарить на Новый год 2020 подруге: теплый подарок для зимы

Новый год – это празднично и весело, но всегда холодно. Зима, все-таки. Чтобы согреть душу и тело, сделайте приятный сюрприз на Новый год подруге и подарите какую-то зимнюю вещь. К примеру, теплый вязаный свитер с новогодней тематикой поднимет настроение, а перчатки, шапка и шарфик не дадут замерзнуть в морозный зимний день. Также практичным и очень заботливым подарком будет термос для чая.

Подарок подруге на Новый год своими руками

Хотели бы бросить к ее ногам полмира, но на него не хватает денег? Не беда. Сделайте приятную вещицу своими руками – это чудесный вариант, что подарить лучшей подруге на Новый год недорого. Соорудите коллаж из ваших совместных фотографий, ведь, если включить смекалку, можно нафантазировать массу сюжетов с ее любимыми героями или звездами. А потом вместе посмеяться над вашим творчеством. Удачный рисунок можно даже заказать принтом на чашку.

Что подарить любимой подруге на Новый год 2020: что-нибудь вкусненькое

Что приведет ее в неописуемый восторг? Шоколад ручной работы, коробка конфет с особенной начинкой, собственноручно испеченный по фирменному рецепту тортик? А чтобы она не слишком волновалась по поводу лишних граммов на своей талии, можете предложить ей совместно съесть ваш подарок.

Напомним, ранее мы писали о том, какой сделать милый подарок парню на Новый год 2020: интересные варианты с фото.

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