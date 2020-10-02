Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Это открытие может изменить историю культового символа западной живописи, говорят эксперты

При создании портрета "Моны Лизы" Леонардо да Винчи использовал технику спольверо – предварительный набросок, о котором раньше ничего не было известно. Об этом рассказали ученые из Университета Пуатье (Франция). Выводы экспертов опубликованы в Journal of Cultural Heritage, пишет BBC.

Исследование длилось 15 лет. Еще в 2004 году представители Лувра (там хранится "Мона Лиза") пригласили инженера Паскаля Котте для оцифровки картины с помощь Lumiere Technology – мультиспектральной камеры высокого разрешения.

Под "Моной Лизой" обнаружили набросок Фото: Pascal Cotte

Камера Котте обнаружила угольные линии в более светлых областях картины, что по мнению ученых, свидетельствовало об использовании художником переводного наброска. На эскиз накладывали полупрозрачную бумагу, обводили линии, затем ее переносили на холст, по контуру изображения прокалывали специальные отверстия и заполняли их углем, мелом, графитом или пастелью.

Фото: Pascal Cotte

По словам Котте, его открытие "меняет историю культового символа западной живописи", поскольку доказывает, что при создании был использован подготовительный рисунок.

Кроме того, линии "наброска" показали, что в итоге Леонардо да Винчи решил поменять позу своей натурщицы, чуть повернув ее голову. Возможно, чтобы создать эффект пристального взгляда.

Фото: Pascal Cotte

Считается, что Леонардо да Винчи работал над своим шедевром в период с 1503 по 1517 год. Тогда он жил во Флоренции, а потом во Франции. Ученые давно спорят, кто же изображен на картине. Считается, что это Лиза Герардини – жена флорентийского торговца шелком.

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