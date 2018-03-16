Что случилось с легендарной патриоткой с Донбасса: появилось фото

Украинка прославилась тем, что провожала на войну украинских бойцов

В сети показали фото украинки Евдокии Кулинич, которая четыре года назад прославилась тем, что провожала украинских бойцов на Донбассе не передовую, завернувшись в украинский флаг.

"А помните Докийку Кулинич, девочку, которая под Счастьем с сине-желтым флагом провожала бойцов на передовую, на чью честь назван танк? Девочка за это время подросла, расцвела и в день Евдокии и день Добровольцев, вышла замуж;) Счастье в любви и согласия молодоженам! Будь счастлива, девочка!", – написала Надежда Хмель в Facebook.

Евдокии Кулинич вышла замуж. Фото: Facebook

Напомним, в сети обсуждают конкурс красоты в "ДНР".

Пользователи сети активно обсуждают конкурс красоты "Мисс-2018", который провели в "ДНР". Как сообщают местные СМИ, культурное событие отгремело во Дворце Культуры "Кондратьевский".

В конкурсе приняли участие всего шесть девушек. Мероприятие включало пять отдельных конкурсов: конкурс-приветствие, конкурс бал-авангард, конкурс корсетов, конкурс талантов, конкурс вечерних платьев.

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