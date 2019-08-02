Что случилось с сиротой-победительницей многомиллионной лотереи

Девушка потратила деньги на наркотики, подарки друзьям и пластическую операцию

Келли Роджерс в 2003 году сорвала огромный джекпот Фото: LADbible

16-летняя сирота из английского города Уоркингтон Келли Роджерс в 2003 году выиграла огромную сумму в лотерею – 1,8 миллиона фунтов стерлингов (55,2 млн гривен). Тогда ей было 16 лет, она жила в приемной семье и работала кассиром. Девушка рассказывает, что сорванный джекпот изменил ее жизнь не лучшим образом, и теперь она просит повысить возрастной ценз игроков до 18 лет.

Через несколько недель после выигрыша Келли Роджерс купила дом и переехала туда с будущим отцом своих старших детей. По словам Роджерс, деньги сделали ее несчастной: она потратила их на наркотики, подарки друзьям и пластическую операцию.

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"Знакомые просили денег на новые машины, и я помогала им, – вспоминает Роджерс в интервью Daily Mail. – У меня не получалось отказывать. Теперь я понимаю, что меня использовали из-за моего юного возраста. У меня было много фальшивых друзей". Ей пришлось пережить расставание, закончившееся попыткой самоубийства и лишением родительских прав.

Келли Роджерс в 2019 году Фото: LADbible

Сейчас женщина зарабатывает 12 тысяч фунтов стерлингов (367 тыс. гривен) в год и воспитывает троих детей. По ее словам, она чувствует себя куда счастливее, чем раньше, но до сих пор не может избавиться от ощущения тревоги.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной истории. Огромный выигрыш в лотерею превратил в невыносимое испытание жизнь 48-летнего Адриана Бейфорда из британского Кембриджшира. После того, как в 2012 году мужчина сорвал джекпот в 158 млн фунтов стерлингов (5,3 млрд гривен) и вошел в список самых богатых людей Великобритании, его жизнь начала рушиться.

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