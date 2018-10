Что такое Хэллоуин: история возникновения праздника и его символа "Джека-фонаря"

Хэллоуин. Фото pixabay

А вы уже запаслись тыквами, яблоками и прочей утварью? Ведь близится Канун Дня Всех Святых – Хэллоуин. Празднуется он в ночь с 31 октября на 1 ноября. С каждым годом все большей популярности приобретает этот праздник у нас. А вот откуда взялся Хэллоуин и каков смысл и обычаи этого праздника. Попробуем выяснить.

Кельты, тыквы и костюмы

Мало кто знает, но Хэллоуин не новоиспеченный костюмированный праздник. Его корни уходят еще в дохристианскую эпоху. Именно в это время племена кельтов, которые проживали на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год зиму и лето. Именно 31 октября считалось у них последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый – зимний сезон. И с этого дня, традиционно, начиналась зима.

Новый год праздновали в ночь на первое ноября. Это происходило не так, как в современном представлении празднования Нового года.

По древнему поверью кельтов, в эту ночь, миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Для того чтобы не стать жертвами духов и приведений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. На улице возле домов оставлялись угощения для духов, а сам народ собирался у костров. Отсюда и традиция делать костюмы, угощать конфетами и всякой вкусностью.

После традиционного жертвоприношения люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Символом праздника была тыква, ведь она означала не только окончание лета и сбора урожая, но и отпугивала злых духов священным огнем, который зажигался внутри нее. Также тыква помогала душам найти путь в чистилище.

Соответственно, отсюда и традиция - люди выставлять в окнах полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри – ее еще называют "Джеком-фонарем". Однако, про "Джека-фонаря" есть немало легенд, придуманные столетиями позже.

"Джек-фонарь"

Фото pixabay.com

Легенда берет истоки в Ирландии. Согласно истории, в одном селе, жил противнейший пьяница по имени Джек. Никто не хотел с ним иметь дела. Дело дошло до того, что Джек взял к себе в сотоварищи Дьявола, который в то время гулял по земле, выискивая поживу для себя. Однако, Джек хитростью и лукавством вынудил Сатану обернуться монетой, и быстренько сунул его в свой карман, да только там был еще и крестик. Дьяволу такое – просто нож острый. Чтобы получить свободу, Дьявол вынужден был пообещать Джеку, что он в течение 10 лет не будет его беспокоить.

Через 10 лет Дьявол вернулся на землю за душой Джека, но тот снова его провел. А когда Джек умер, то его не взяли ни в рай, ни в ад. Дьявол пожаловал Джеку небольшой кусочек адского пламени, чтобы осветить путь его неприкаянной душе. А для того чтобы сильные ветры не задули огонек, Джек поместил его в выдолбленную репу. Вот так и стал огонек в репе символом неприкаянной души. Однако популярность репы продержалась недолго, и на ее место пришла тыква. А впервые понятие "Джек-фонарь" появилось на закате XVII века.

Канун Дня Всех Святых

Фото pixabay.com

Но в начале уже нашей эры на землю кельтов пришли римляне. С кельтским праздником смешалось еще два римских: Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. Папа Григорий IV уже в 709 года сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.

Изначально праздник носил название All Hallows Even, или All Hallows Eve (Месса Всех Святых); позже его стали называть Hallowe'en, и, в конце концов, — Halloween. И хотя с обычаем пугать и задабривать злых духов в этот день церковь долго боролась, однако языческий праздник не только выжил, но и неразрывно сросся в народном сознании с праздником церковным.

Так что, не зевайте, запасайтесь тыквами, костюмами и сладостями для древнего обряда Trik or trak ("Угощай или пожалеешь").

Хэллоуин 2018 в Украине

В Украине Хэллоуин празднуют с большим размахом не так давно. Ранее это ограничивалось украшением офисов и кафешек, тематическими корпоративами на Хэллоуин. Сейчас же свободно можно посетить костюмированную вечеринку, послушать жуткие истории от звезд о том, как они встречали Хэллоуин или приготовить различные вкусняшки в форме приведений, могилок или скелетов. Те же, кто не любит яркие костюмы, пестрые макияжи – остаются дома и пересматривают любимые ужастики на Хэллоуин.