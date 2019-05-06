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Чудо-диета: похудевшая на 36 кг женщина раскрыла секрет сброса веса

Дженна Джеймсон села на строгую диету, чтобы избавиться от лишнего веса после беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
Дженна Джеймсон Фото: instagram.com/jennacantlose
Дженна Джеймсон
Фото: instagram.com/jennacantlose

Бывшая актриса фильмов для взрослых Дженна Джеймсон похвасталась в своем Instagram результатами похудения. Женщине удалось похудеть благодаря кетогенной диете на 36 килограммов за год. 

"Сегодня я праздную один год кето. И я никогда не чувствовала себя лучше! Я поняла, что отказ от алкоголя и краткосрочное голодание – это лучший выбор для меня, если речь идет о здоровье", – написала Дженна Джеймсон.
 

INSTAGRAM (@jennacantlose)

Женщина начала строгую диету, чтобы избавиться от лишнего веса после беременности и рождения дочери в 2017 году. Когда бывшая порнозвезда увидела хорошие результаты похудения, она начала делиться ими со своими подписчиками в Instagram, описывая свои взлеты и падения. 

Джеймсон придерживается четкого плана тренировок и строгой кетогенной диеты. Это рацион с очень высоким содержанием жира, умеренным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. У тех, кто придерживается этой диеты, 75% калорий поступают из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов. 
 

INSTAGRAM (@jennacantlose)

Напомним, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу

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Источник: Сегодня
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