Цирковой акробат не удержался под куполом: появилось видео

В бразильском городе Андрадина, штат Сан-Паулу, цирковой акробат упал с трапеции во время выступления, сообщает Daily Mail.

Артист, одетый в костюм Человека-паука, потерял равновесие, когда раскачивался на трапеции. Высота, с которой он упал, составляла около 4,5 метра. Зрители, смотревшие представление, сняли падение с нескольких ракурсов.

По информации Globo.com, акробат не получил серьезных травм. После инцидента его доставили в больницу, где ему дали лекарства и отпустили. Он уже вернулся к работе.

Напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Кроме этого, мы писали, что лев с тигром напали на цирковую лошадь – видео.

На ролике, снятом в городском округе Цанчжоу, провинция Хэбэй, белая лошадь пытается стряхнуть с себя тигра и львицу, бегая кругами по арене. Ей пытаются помочь дрессировщики, бьющие хлыстом хищников. Иногда лошади удается сбросить одно из животных, но тогда на нее нападает другое. В итоге она все-таки спасается от преследователей.



