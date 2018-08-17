Дайверы нашли на дне океана невероятные находки: появились фото

Обнаруженные артефакты находятся под защитой закона

В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld

Дайверы показали фото военной техники, которая лежит на дне морей и океанов. На снимках можно увидеть самолеты, танки и корабли времен Второй мировой войны.

"Некоторые из них – подводные могилы чьих-то братьев, сыновей или родителей, друзей или любимых, которые встретили там свою внезапную смерть, а другие сохраняют груз с кораблей, которые пострадали после попадания бомб, снарядов или торпед", – говорится в сообщении.

В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld В океане найдена военная техника. Фото: mediadrumworld 1/13

Среди фотографий – обломки самолета "Летучая крепость" B-17, сбитого в годы Второй мировой войны. Сейчас он лежит в водах Хорватии.

Стоить отметить, что все эти объекты находятся под защитой специальных законодательных актов.

Напомним, в Петергофе искали незаконное оружие, а нашли двухметрового живого крокодила. Кроме этого, мы сообщали, что внутри скелета мамонта обнаружена уникальная находка. Т

акже недавно аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. А вот сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашли у побережья Самоа медузу, напоминающую фантастический космический корабль.