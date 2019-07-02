Даже не играла: женщина ушла из казино миллионершей

Жительница США отсудила у владельцев заведения компенсацию в размере трех миллионов долларов

Американка отсудила у казино три миллиона Фото: Depositphotos

Американка по имени Линда Садовски из штата Огайо (США) смогла отсудить у владельцев казино, где она сломала ногу в 2016 году, компенсацию в размере трех миллионов долларов.

Женщина в интервью информационному порталу Cincinnati.com рассказывает, что в результате падения в этом заведении она сломала коленную чашечку, ей установили металлический имплант. С тех пор американке стало сложнее передвигаться, и у нее развился артрит. Возможно, ей потребуется вторая операция.

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После инцидента Садовски подала на казино в суд. Ее адвокат Мэтт Накаджима отметил, что сотрудники казино не позаботились о безопасности клиентов. Защитник интересов казино в суде утверждал, что женщина сама виновата в случившемся, так как не была достаточно внимательна.

В итоге суд присяжных постановил выплатить женщине компенсацию в размере трех миллионов долларов.

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