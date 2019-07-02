Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Даже не играла: женщина ушла из казино миллионершей

Жительница США отсудила у владельцев заведения компенсацию в размере трех миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
2 июля, 10:51
Американка отсудила у казино три миллиона
Американка отсудила у казино три миллиона
Фото: Depositphotos

Американка по имени Линда Садовски из штата Огайо (США) смогла отсудить у владельцев казино, где она сломала ногу в 2016 году, компенсацию в размере трех миллионов долларов.

Женщина в интервью информационному порталу Cincinnati.com рассказывает, что в результате падения в этом заведении она сломала коленную чашечку, ей установили металлический имплант. С тех пор американке стало сложнее передвигаться, и у нее развился артрит. Возможно, ей потребуется вторая операция.

Читайте также
Суеверная подруга-советчица сделала женщину миллионершей

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

После инцидента Садовски подала на казино в суд. Ее адвокат Мэтт Накаджима отметил, что сотрудники казино не позаботились о безопасности клиентов. Защитник интересов казино в суде утверждал, что женщина сама виновата в случившемся, так как не была достаточно внимательна.

В итоге суд присяжных постановил выплатить женщине компенсацию в размере трех миллионов долларов.

Ранее "Сегодня" писали об американке по имени Жасмин Уоткинс из штата Северная Каролина, которая утверждает, что возлюбленная украла у нее лотерейный билет Lucky for Life с выигрышем в 500 тысяч долларов. Кроме того, мы рассказывали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Днепропетровской области накрыли три зала игровых автоматов Игорный рынок онлайн-казино Осаки привлекает международных операторов В Энергодаре ликвидировали нелегальный игорный клуб В Днепропетровской области копы накрыли подпольные казино
видео США суд казино инцидент компенсация
Реклама

Новости партнеров

Как восстановить печень
Как восстановить печень
​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь
7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

Популярные статьи

Сегодня, 07:36Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

Новости партнеров

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов
Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь
7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь
Кабачки с грибами запеченные в духовке
Кабачки с грибами запеченные в духовке
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь