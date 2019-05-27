Дебош дикого кабана в столовой попал на видео

Курьезный инцидент произошел в китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян

Кабан устроил переполох в столовой Фото: Pixabay

В одной из китайских столовых произошел курьезный инцидент: внутрь помещения забежал дикий кабан, снося на ходу табуреты. Животное залезло под стол и начало доедать упавшую на пол пищу, пока посетители разбегаются в разные стороны. Соответствующие видео опубликовало издание Daily Mail.

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Как сообщается, инцидент случился в городе Нинбо, провинция Чжэцзян. Вероятно, дикий кабан пробрался на кухню через черный ход и пытался убежать через окно. Зверь оказался таким большим, что не пролез в проем и разбил стекло. Позже животное выбежало из столовой, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. В результате кабана убили, а мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

"Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана, забегающего в комнату, – вспоминает сотрудник, пожелавший сохранить анонимность. – Я побежал, и крикнул всем остальным бежать".

Напомним, ранее мы писали, как дикий кабан устроил переполох в больнице и укусил уборщицу. Инцидент произошел в городе Нанкин в провинции Цзянсу. Кабан ворвался внутрь больницы и начал хаотично бегать по палатам и коридорам. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как дикий кабан ворвался в помещение одного из ресторанов, расположенных в северном пригороде Сеула.

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