"Декольте наоборот": красотки запустили в сети "голый флешмоб"

Девушки примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу

Блогерши запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines

Известные Instagram-блогерши, которые прославились в сети благодаря пикантными фотографиями в купальниках, запустили "голый флешмоб". Красотки одна за другой примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу. Обычный крой верха раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна ее поддерживать и, естественно, прикрывать. Однако эти девушки решили бросить вызов устоявшемся правилам, сообщает Daily Mirror.

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"Телезвезды, фешен- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды", – говорится в статье.

Девушки запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines Девушки запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines Девушки запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines Девушки запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines Девушки запустили в сети "голый флешмоб" Фото: instagram.com/tahliaskaines 1/5

"Вряд ли в таком купальнике а-ля "декольте наоборот" удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и собирать десятки тысяч лайков и восторженные комментарии в Instagram – вполне", – пишут юзеры в комментариях.

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