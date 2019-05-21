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"Декольте наоборот": красотки запустили в сети "голый флешмоб"

Девушки примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:12
Блогерши запустили в сети "голый флешмоб"
Блогерши запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines

Известные Instagram-блогерши, которые прославились в сети благодаря пикантными фотографиями в купальниках, запустили "голый флешмоб". Красотки одна за другой примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу. Обычный крой верха раздельного купальника предполагает, что полоска ткани, расположенная под грудью, должна ее поддерживать и, естественно, прикрывать. Однако эти девушки решили бросить вызов устоявшемся правилам, сообщает Daily Mirror.

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"Телезвезды, фешен- и тревел-блогеры, а также модели гонятся за любыми трендами, лишь бы не утратить любовь подписчиков. Ради этого они готовы надевать самые абсурдные наряды", – говорится в статье.

Девушки запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines
Девушки запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines
Девушки запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines
Девушки запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines
Девушки запустили в сети "голый флешмоб"
Фото: instagram.com/tahliaskaines
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"Вряд ли в таком купальнике а-ля "декольте наоборот" удобно плавать или играть в пляжный волейбол. Но вот втянуть живот и собирать десятки тысяч лайков и восторженные комментарии в Instagram – вполне", – пишут юзеры в комментариях. 

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Напомним, ранее мы писали о необычных джинсах-стрингах. Новинка PrettyLittleThing вызвала ступор у поклонников бренда. Штаны, которые марка запустила в продажу, не нашли понимания среди потенциальных покупателей. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали про сексуально-эротический тренд "грудь-ананас".

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