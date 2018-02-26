Декор современного помещения: как сделать обычную стену интерьерной фишкой

Панели: идеальны для ремонта экономкласса

За последние несколько лет интерьерный дизайн существенно изменился во всем мире: современные квартиры не имеют практически ничего общего с квартирами наших бабушек. Обои выходят из моды, комнаты объединяют в одно пространство, а мебель превращается в один из способов самовыражения. Мировые тенденции сказались и на отечественном интерьерном дизайне: несмотря на определенный консерватизм украинцев, все чаще можно встретить интерьеры, выполненные по последним веяниям моды, а украинские дизайнеры получают престижные награды в области дизайна и архитектуры.

Изменения коснулись не только стилистики, но и отделочных материалов, прежде всего — стеновых. Ведь именно со стенами можно экспериментировать больше всего: они меньше других поверхностей подвергаются нагрузке, но при этом — самые заметные. О модных и нестандартных решениях для стен мы расспросили у дизайнера интерьера Светланы Сеймовой и СЕО шоурума HIS Олега Клименко. Они рассказали, что сейчас популярностью пользуются гипсовые крупноформатные (500х500 мм) панели, имитирующие бетон, натуральную древесину или штукатурку. Стоимость панели — 600 грн/кв.м, при этом стена не требует специальной подготовки. Идеально они подходят для визуального зонирования одной из стен, например, в гостиной или спальне.

Гипс. Такой модный декор подходит для любой стены, кроме ванной. Фото: HIS.UA

Кирпич: кладка, которая надолго в тренде

Декоративная, так называемая "открытая кладка", пришла в наши интерьеры со стилем лофт (имитирующим обжитые промышленные цеха) лет 5—7 назад, и из моды не выходит. Идеально, когда кладка натуральная, а возраст кирпича перевалил за полсотни лет, но такую роскошь могут себе позволить единицы: стене нужна тепло- и шумоизоляция, а натуральный открытый кирпич требует специального ухода и лакирования. Поэтому натуральный кирпич успешно заменил декоративный: гипсовые кирпичики совершенно различной фактуры, цвета и формы. Это может быть имитация античной кладки (псевдоклассический стиль), грубого промышленного коричневого кирпича (лофт) или аккуратных белых кирпичиков "один в один", которые хороши в интерьере в скандинавской стилистике. Кладкой зонируется обычно одна плоскость стены или ее фрагмент: здесь важно не переборщить, чтобы не превратить квартиру в цех. Положить гипсовые кирпичики можно на жидкие гвозди, а затем просто покрасить, например, в белый или серый. Стоят они "разумных" денег — 160—200 грн/кв. м.

Открытая кладка. Имитация кирпича подчеркнет стиль интерьера. Фото: И. Любенко

Мох: мягкое, уютное и современное

Стабилизированный мох стал популярен года 3—4 назад, с приходом эко- и скандинавского стилей. Он хорош для декорирования стены: привлекает внимание и остается живым 18—20 месяцев. Но удовольствие недешевое: панель 30х30 см, весом 500 г, обойдется в 950 грн.

Бывает различных оттенков

Живой сад: очень модно, но очень дорого

Декоративные стены из домашних растений, растущих вертикально — одна из интерьерных новинок, пришедшая в наши квартиры из офисных помещений 1—2 года назад. Фитостена создает в доме идеальный климат, но требует специального монтажа специалистами, определенного ухода (ведь растения все живые, просто растут в специальных вертикальных контейнерах с продуманной системой полива). Стоит — от 10 тыс. грн/кв. м.

Альтернатива горшкам у окна

Пол вертикально: зонирует и декорирует

Паркет или ламинат на стенах — один из самых старых декоративных экспериментов: ими начали зонировать стены и даже потолки еще 8—10 лет назад, и некоторые дизайнеры предпочитают именно такой вариант отделки для зонирования стен в студио. Уютно, стильно и недорого: от 310 грн/кв. м, если это ламинат.

Паркетная стена — всегда актуальна

Эффект 3D: популярный и доступный декор

3D-панели — новинка, которая становится обязательным декором в современных интерьерах, принадлежащих молодежи. Пришли они в наши дома 2—3 года назад и стремительно обосновались во всех помещениях: прихожих, гостиных, спальнях, лоджиях, кабинетах и кухнях. Панели могут состоять из различных по размеру пикселей, как правило "объемной" формы, что и создает тот самый 3D-эффект: стена становится словно дополненным пространством. Производят их из дерева, гипса или полимерного пластика, что позволяет создавать "стены", различные по форме, размеру, оттенку и внешнему виду, от волны до пчелиных сот. Обойдется такое удовольствие в 80—450 грн/панель, в зависимости от размера и материала.

Декоративная панель. Создаст эффект объемной плоскости. Фото: И. Любенко