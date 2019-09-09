Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

Курьезный инцидент произошел у побережья острова Прочида в Неаполитанском заливе

Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша Фото: instagram.com/mobleykd

На Facebook-странице Марио Полиззи появилось видео с итальянскими рыбаками, выпустившими в воду у побережья острова Прочида в Неаполитанском заливе маленького дельфина, который попал в их сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда малыша отпустили, он несколько раз выпрыгнул из воды перед рыбаками. Затем к нему присоединилась мать. По мнению рыбаков, таким образом она выражала свою признательность.

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В Средиземном море обитает несколько видов дельфинов, в том числе афалины, полосатые дельфины, гринды, серые дельфины и белобочки.

Напомним, в прошлом году команда французских ученых впервые попыталась измерить уровень счастья дельфинов. Тестирование было частью трехлетнего исследования психического состояния морских млекопитающих в неволе. А несколько лет назад Индия стала первой страной, признавшей уникальный интеллект и самоосмысление дельфинов, присвоив представителям этого отряда водных млекопитающих статус "личностей, не относящихся к человеческому роду".

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