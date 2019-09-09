Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

Курьезный инцидент произошел у побережья острова Прочида в Неаполитанском заливе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша Фото: instagram.com/mobleykd
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
Фото: instagram.com/mobleykd

На Facebook-странице Марио Полиззи появилось видео с итальянскими рыбаками, выпустившими в воду у побережья острова Прочида в Неаполитанском заливе маленького дельфина, который попал в их сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда малыша отпустили, он несколько раз выпрыгнул из воды перед рыбаками. Затем к нему присоединилась мать. По мнению рыбаков, таким образом она выражала свою признательность.

Смотрите видео: огромная стая дельфинов окружила катер в Калифорнии

В Средиземном море обитает несколько видов дельфинов, в том числе афалины, полосатые дельфины, гринды, серые дельфины и белобочки.

Напомним, в прошлом году команда французских ученых впервые попыталась измерить уровень счастья дельфинов. Тестирование было частью трехлетнего исследования психического состояния морских млекопитающих в неволе. А несколько лет назад Индия стала первой страной, признавшей уникальный интеллект и самоосмысление дельфинов, присвоив представителям этого отряда водных млекопитающих статус "личностей, не относящихся к человеческому роду".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Одессе на берег выбросило дельфиненка: детеныш погиб от колото-резаных ран В оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке (18+) На пляжи Франции вынесло более 100 мертвых дельфинов Плавающий с дельфином пес стал звездой сети: видео
видео Италия курьез дельфин потомство
Реклама

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»

Популярные статьи

Сегодня, 16:59Fun

"Выходили вместе с уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

Сегодня, 10:35Техно

Спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 9 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Вчера, 17:44Шоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Вчера, 16:26Афиша

Майли Сайрус представила клип, посвященный разрыву с экс-супругом

Вчера, 15:57Events

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

7 сентябряТехно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

7 сентябряШоу-бизнес

15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок
Засыпаю: 7 способов взбодриться, когда на работе хочется спать
Засыпаю: 7 способов взбодриться, когда на работе хочется спать
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Как приготовить блины вкусно и быстро
Как приготовить блины вкусно и быстро
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров
Кетчуп пальчики оближешь на зиму из помидоров