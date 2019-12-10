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День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

Когда православные отмечают День святого Андрея Первозванного 2019 и на какие приметы важно обратить внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Что нельзя делать на Андрея Первозванного. Фото: depositphotos.com
Что нельзя делать на Андрея Первозванного.
Фото: depositphotos.com

В середине декабря православные отмечают День святого Андрея Первозванного 2019. Сегодня.Lifestyle расскажет о дате праздника, его истории, приметах и традициях.

Смотрите видео о визитке украинской столицы Кирилловской церкви – одной из древнейших церквей Киева:

День Андрея Первозванного: дата праздника

Ежегодно 13 декабря отмечается Андреев день, в который православная церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Примечательно, что в 2019 году этот праздничный день выпадает на пятницу 13-е число, что лишь увеличивает магическую силу дня, ведь издавна на Андреев день люди гадали.

История праздника Андрея Первозванного

Праздник Андрея Первозванного появился очень давно и это не только религиозный праздник, но и народный. Христианская легенда говорит, что апостол Андрей Первозванный проповедовал христианство в самом Царьграде, на побережьях Черного моря и в окрестностях Киева. Хотя Андрей Первозванный – христианский святой, однако народные традиции, обычаи и обряды в этот день имеют дохристианский характер, к примеру, заклинания и гадания на будущую судьбу.

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Ранее этот праздник еще называли Калита. Он считается холостяцким праздником, поскольку в Андреевскую ночь парням разрешено безобразничать и устраивать различные шалости, а девушки этой ночью могут узнать свою судьбу. Праздник Андрея является праздником молодежных гуляний, где юноши и девушки ищут себе пару для будущей супружеской жизни.

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Византийская мозаика
Фото: depositphotos.com

День Андрея Первозванного 2019: традиции

Традиционно на Андрея Первозванного девушки гадают. В этот день девушки пытались узнать, кто же будет их суженым, а вариантов было несколько. Кроме того, по традициям наших предков, девушки и юноши собирались в одном доме вечером 12 декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а в ночь с 12 на 13 декабря гадали.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного 2019

В этот день нельзя шить, ткать и прясть. Чтобы не накликать беду, данными ремеслами заниматься нельзя было категорически. Этот запрет иногда распространялся на более долгий период – вплоть до Крещения.

Все другие запреты на Андрея Первозванного идут со стороны церкви. И связаны они в основном с гаданием. С точки зрения церкви, на Андрея Первозванного нельзя гадать.

Приметы на День святого Андрея Первозванного

  • Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.
  • Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.
  • Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.
  • Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.
  • Холодно, но солнечно? Быть хорошему урожаю.

Также смотрите видео о традициях и мистике на Андрея Первозванного:

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Источник: Сегодня
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