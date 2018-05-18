День ангела Ирины: поздравления, открытки и стихи
Поздравите сегодня с днем ангела всех знакомых Ирин
18 мая по церковному календарю день великомученицы Ирина Македонской. Ирина, родом славянка, жила во второй половине I века и была дочерью язычника Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии, поэтому святую Ирину стали называть Македонской.
День Ирины Македонской 18 мая: история праздника
При рождении ей дали имя "Пенелопа". Когда Пенелопа стала подрастать и ей исполнилось 6 лет, она казалась необычайно прекрасна лицом, так что затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы старицу Карию. Также Ликиний поручил старцу по имени Апелиан обучать ее книжной премудрости. Отец Пенелопы не знал, что Апелиан был тайным христианином. Так провела девица шесть лет и три месяца, и, когда ей исполнилось 12 лет, отец стал думать, за кого выдать замуж дочь. Однако, желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества.
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Когда отец предложил Пенелопе выбрать себе жениха, она просила семь дней на размышление. За это время она приняла святое Крещение с именем Ирина от апостола Тимофея, ученика святого апостола Павла. Затем святая Ирина открыто исповедала себя христианкой.
Поздравления с Днем Ангела Ирины 18 мая: самые красивые стихи, открытки, смс
Ирина – означает мир, покой,
Тебе сполна оно, поверь, подходит
Ты даришь людям счастье и любовь,
Они в тебе и доброту находят.
Хочу я в день рожденья пожелать
Тебе всегда прекрасной оставаться,
А если хочешь что-то поменять –
Пусть счастье не устанет откликаться!
***
Милая моя Иришка,
В день чудесный именин
Я хочу, чтоб счастья вспышка
Озарила бы твой мир.
Пусть легко и очень верно
Сбудется твоя мечта.
И такой же несравненной
Остаётся красота.
***
Поздравляем самую милую Ирину на свете с замечательным днем рождения! Так пусть же он принесет тебе море радости, счастья и тепла. Желаем, чтобы сердце твое было наполнено внутренним светом и ликованием. Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.
***
Я не знаю як багато на світі Ірин
Але я знаю – у мене є сестричка,
У якій сьогодні день іменин!
Решта – прошу я в сторону!
Я бажаю тобі багато щастя
І посмішок, і вірних друзів!
І що б доля вела за зап'ястя
Тільки на краще в житті твоєї!
***
Бывало часто — у Ирины,
Коль стол накрыт для именин,
Есть вместо масла маргарины,
Для украшенья – мандарин...
Но будет, Ирочка, удача
Приблизишь ты ее трудом:
И будут лимузин и дача,
Красавец-муж, огромный дом.
Желаем, чтобы у Ирины
Долларов было – три перины!
***
Ирочка, любимая моя,
Именинница прекрасная, мечта!
Я всю жизнь тебя искал, родная,
Счастье будет вечным между нами!
Я тебе желаю всех побед,
Подарю удачи я билет!
Новый день пусть вдохновенье дарит,
И во всем Бог Чуда помогает!
***
Дорогая Ира, поздравляем тебя с днем рождения! Твое имя означает "мир и покой", так пусть же всегда в твоей душе и семье будет мир и покой. Пусть жизнь будет легкой и красивой. Пусть этот день будет необыкновенно красивым и сказочным, ведь день рождение бывает только раз в году.
***
Ирина, словно книга без конца,
Ведь мудростью она наделена,
Ее нельзя так просто прочитать,
Дано ведь душу избранным лишь знать!
С днем ангела тебя мы поздравляем,
Здоровья и успехов мы желаем,
И счастья, что всем в жизни очень нужно
И пусть любовь безудержно закружит!
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.
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