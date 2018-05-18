День ангела Ирины: поздравления, открытки и стихи

Поздравите сегодня с днем ангела всех знакомых Ирин

День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: pixabay

18 мая по церковному календарю день великомученицы Ирина Македонской. Ирина, родом славянка, жила во второй половине I века и была дочерью язычника Ликиния, правителя города Магеддона в Македонии, поэтому святую Ирину стали называть Македонской.

День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: соцсети День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: соцсети День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: соцсети День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: соцсети День ангела Ирины – поздравления, картинки, открытки. Фото: соцсети 1/5

День Ирины Македонской 18 мая: история праздника

При рождении ей дали имя "Пенелопа". Когда Пенелопа стала подрастать и ей исполнилось 6 лет, она казалась необычайно прекрасна лицом, так что затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы старицу Карию. Также Ликиний поручил старцу по имени Апелиан обучать ее книжной премудрости. Отец Пенелопы не знал, что Апелиан был тайным христианином. Так провела девица шесть лет и три месяца, и, когда ей исполнилось 12 лет, отец стал думать, за кого выдать замуж дочь. Однако, желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества.

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Когда отец предложил Пенелопе выбрать себе жениха, она просила семь дней на размышление. За это время она приняла святое Крещение с именем Ирина от апостола Тимофея, ученика святого апостола Павла. Затем святая Ирина открыто исповедала себя христианкой.

Поздравления с Днем Ангела Ирины 18 мая: самые красивые стихи, открытки, смс

Ирина – означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день рожденья пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

***

Милая моя Иришка,

В день чудесный именин

Я хочу, чтоб счастья вспышка

Озарила бы твой мир.

Пусть легко и очень верно

Сбудется твоя мечта.

И такой же несравненной

Остаётся красота.

***

Поздравляем самую милую Ирину на свете с замечательным днем рождения! Так пусть же он принесет тебе море радости, счастья и тепла. Желаем, чтобы сердце твое было наполнено внутренним светом и ликованием. Пусть глаза сияют, а улыбка не покидает уста.

***

Я не знаю як багато на світі Ірин

Але я знаю – у мене є сестричка,

У якій сьогодні день іменин!

Решта – прошу я в сторону!

Я бажаю тобі багато щастя

І посмішок, і вірних друзів!

І що б доля вела за зап'ястя

Тільки на краще в житті твоєї!

***

Бывало часто — у Ирины,

Коль стол накрыт для именин,

Есть вместо масла маргарины,

Для украшенья – мандарин...

Но будет, Ирочка, удача

Приблизишь ты ее трудом:

И будут лимузин и дача,

Красавец-муж, огромный дом.

Желаем, чтобы у Ирины

Долларов было – три перины!

***

Ирочка, любимая моя,

Именинница прекрасная, мечта!

Я всю жизнь тебя искал, родная,

Счастье будет вечным между нами!

Я тебе желаю всех побед,

Подарю удачи я билет!

Новый день пусть вдохновенье дарит,

И во всем Бог Чуда помогает!

***

Дорогая Ира, поздравляем тебя с днем рождения! Твое имя означает "мир и покой", так пусть же всегда в твоей душе и семье будет мир и покой. Пусть жизнь будет легкой и красивой. Пусть этот день будет необыкновенно красивым и сказочным, ведь день рождение бывает только раз в году.

***

Ирина, словно книга без конца,

Ведь мудростью она наделена,

Ее нельзя так просто прочитать,

Дано ведь душу избранным лишь знать!

С днем ангела тебя мы поздравляем,

Здоровья и успехов мы желаем,

И счастья, что всем в жизни очень нужно

И пусть любовь безудержно закружит!

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.

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