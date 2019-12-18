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День ангела Николая 2019: поздравления в прозе, стихах, открытки и картинки

"Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
19 декабря отмечаем День святого Николая 2019
19 декабря отмечаем День святого Николая 2019
Фото: Depositphotos

День ангела Николая 2019 украинцы отмечают 19 декабря. Обязательно поздравьте своих родных, близких, друзей, коллег и знакомых с этим большим праздником. "Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах.

День ангела Николая 2019: поздравления

Для всех детей, что вели себя в этом году хорошо святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!

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***
Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

Поздравления с Днем ангела Николая
Поздравления с Днем ангела Николая
Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с Днем ангела Николая 2019

Ты рожден победителем, и отступать ты абсолютно не привык. Ты яркий, умопомрачительный, интересный и экстравагантный мужчина, который напоминает рыцаря из сказки. Коль, будь таким всегда, невзирая на все трудности, которые тебе может преподнести жизнь. Я желаю тебе непоколебимости, успеха и ровного пути. Не теряй себя в серых буднях.

Поздравления с Днем ангела Николая
Поздравления с Днем ангела Николая
Фото: Bipbap

***

Милый наш Николай, поздравляю тебя с праздником и желаю того, что ты сам желаешь в таком объеме, который тебе необходим и именно тогда, когда это будет нужно. Пусть в твоей жизни все удается, а успехи всегда и везде заслоняют собой неудачи.

Поздравления с Днем ангела Николая 2019 в стихах

По жизни встречалось нам много мужчин,
Красивых и умных, порядочных, смелых!
Но, есть среди них, такой лишь один –
Достоинства все совмещает умело!

Ты, Николай, рыцарь сердечный,
Что поедает сердца бесконечно!
Всех милых дам, всех нежных женщин!
Вот недостаток твой, ты – безупречный!

Поздравления с Днем ангела Николая
Поздравления с Днем ангела Николая
Фото: Bipbap

***

С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Вам желаю я и впредь
Не болеть и не стареть!
Долго жить, любимым быть
И любовь свою дарить!
Счастья, радости, удачи!
Только так и не иначе!

***
Святой угодник Николай
Сегодня всеми чтится,
Желанье смело загадай,
Оно и воплотится.
Пусть будет сердцу так легко,
И на душе так ясно.
Пусть счастье будет велико,
И в жизни все прекрасно.

Поздравления с Днем ангела Николая
Поздравления с Днем ангела Николая
Фото: Bipbap

***
В День святого Николая
Никому нельзя грустить,
Всех людей объединяет,
Учит верить и любить,
Пусть волшебный этот праздник
Тебе счастье принесет,
В жизни будет все прекрасно,
Неожиданно везет!

***
С Днем святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!

***

С Днем святого Николая,
От души вас поздравляю,
Вам желаю без сомненья
Ангелов прикосновенья!
Желаний добрых исполненья
И милосердия в душе,
Благих намерений и дел,
И радостного вдохновенья!

Поздравления с Днем ангела Николая
Поздравления с Днем ангела Николая
Фото: Bipbap

***

С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Вам желаю я и впредь
Не болеть и не стареть!
Долго жить, любимым быть
И любовь свою дарить!
Счастья, радости, удачи!
Только так и не иначе!

Ранее "Сегодня" писали, что подарить в День святого Николая детям и взрослым.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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