День ангела Николая 2019: поздравления в прозе, стихах, открытки и картинки

"Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая 2019

19 декабря отмечаем День святого Николая 2019 Фото: Depositphotos

День ангела Николая 2019 украинцы отмечают 19 декабря. Обязательно поздравьте своих родных, близких, друзей, коллег и знакомых с этим большим праздником. "Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах.

День ангела Николая 2019: поздравления

Для всех детей, что вели себя в этом году хорошо святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!

Смотрите видео: что приносил Святой Николай звездам шоу-бизнеса

***

Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

Поздравления с Днем ангела Николая Фото: Bipbap

Оригинальные поздравления с Днем ангела Николая 2019

Ты рожден победителем, и отступать ты абсолютно не привык. Ты яркий, умопомрачительный, интересный и экстравагантный мужчина, который напоминает рыцаря из сказки. Коль, будь таким всегда, невзирая на все трудности, которые тебе может преподнести жизнь. Я желаю тебе непоколебимости, успеха и ровного пути. Не теряй себя в серых буднях.

Поздравления с Днем ангела Николая Фото: Bipbap

***

Милый наш Николай, поздравляю тебя с праздником и желаю того, что ты сам желаешь в таком объеме, который тебе необходим и именно тогда, когда это будет нужно. Пусть в твоей жизни все удается, а успехи всегда и везде заслоняют собой неудачи.

Поздравления с Днем ангела Николая 2019 в стихах

По жизни встречалось нам много мужчин,

Красивых и умных, порядочных, смелых!

Но, есть среди них, такой лишь один –

Достоинства все совмещает умело!

Ты, Николай, рыцарь сердечный,

Что поедает сердца бесконечно!

Всех милых дам, всех нежных женщин!

Вот недостаток твой, ты – безупречный!

Поздравления с Днем ангела Николая Фото: Bipbap

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Вам желаю я и впредь

Не болеть и не стареть!

Долго жить, любимым быть

И любовь свою дарить!

Счастья, радости, удачи!

Только так и не иначе!

***

Святой угодник Николай

Сегодня всеми чтится,

Желанье смело загадай,

Оно и воплотится.

Пусть будет сердцу так легко,

И на душе так ясно.

Пусть счастье будет велико,

И в жизни все прекрасно.

Поздравления с Днем ангела Николая Фото: Bipbap

***

В День святого Николая

Никому нельзя грустить,

Всех людей объединяет,

Учит верить и любить,

Пусть волшебный этот праздник

Тебе счастье принесет,

В жизни будет все прекрасно,

Неожиданно везет!

***

С Днем святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

***

С Днем святого Николая,

От души вас поздравляю,

Вам желаю без сомненья

Ангелов прикосновенья!

Желаний добрых исполненья

И милосердия в душе,

Благих намерений и дел,

И радостного вдохновенья!

Поздравления с Днем ангела Николая Фото: Bipbap

***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Вам желаю я и впредь

Не болеть и не стареть!

Долго жить, любимым быть

И любовь свою дарить!

Счастья, радости, удачи!

Только так и не иначе!

Ранее "Сегодня" писали, что подарить в День святого Николая детям и взрослым.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.