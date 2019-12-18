День ангела Николая 2019: поздравления в прозе, стихах, открытки и картинки
"Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая 2019
День ангела Николая 2019 украинцы отмечают 19 декабря. Обязательно поздравьте своих родных, близких, друзей, коллег и знакомых с этим большим праздником. "Сегодня" собрали для вас самые короткие и оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе и стихах.
Для всех детей, что вели себя в этом году хорошо святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!
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Коленька, поздравляю тебя, дорогой. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.
Оригинальные поздравления с Днем ангела Николая 2019
Ты рожден победителем, и отступать ты абсолютно не привык. Ты яркий, умопомрачительный, интересный и экстравагантный мужчина, который напоминает рыцаря из сказки. Коль, будь таким всегда, невзирая на все трудности, которые тебе может преподнести жизнь. Я желаю тебе непоколебимости, успеха и ровного пути. Не теряй себя в серых буднях.
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Милый наш Николай, поздравляю тебя с праздником и желаю того, что ты сам желаешь в таком объеме, который тебе необходим и именно тогда, когда это будет нужно. Пусть в твоей жизни все удается, а успехи всегда и везде заслоняют собой неудачи.
По жизни встречалось нам много мужчин,
Красивых и умных, порядочных, смелых!
Но, есть среди них, такой лишь один –
Достоинства все совмещает умело!
Ты, Николай, рыцарь сердечный,
Что поедает сердца бесконечно!
Всех милых дам, всех нежных женщин!
Вот недостаток твой, ты – безупречный!
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С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Вам желаю я и впредь
Не болеть и не стареть!
Долго жить, любимым быть
И любовь свою дарить!
Счастья, радости, удачи!
Только так и не иначе!
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Святой угодник Николай
Сегодня всеми чтится,
Желанье смело загадай,
Оно и воплотится.
Пусть будет сердцу так легко,
И на душе так ясно.
Пусть счастье будет велико,
И в жизни все прекрасно.
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В День святого Николая
Никому нельзя грустить,
Всех людей объединяет,
Учит верить и любить,
Пусть волшебный этот праздник
Тебе счастье принесет,
В жизни будет все прекрасно,
Неожиданно везет!
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С Днем святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!
***
С Днем святого Николая,
От души вас поздравляю,
Вам желаю без сомненья
Ангелов прикосновенья!
Желаний добрых исполненья
И милосердия в душе,
Благих намерений и дел,
И радостного вдохновенья!
***
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Вам желаю я и впредь
Не болеть и не стареть!
Долго жить, любимым быть
И любовь свою дарить!
Счастья, радости, удачи!
Только так и не иначе!
Ранее "Сегодня" писали, что подарить в День святого Николая детям и взрослым.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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