День ангела Семена 10 мая: что нельзя делать

Сегодня - 10 мая.

Сегодня 130-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 235 дней. Именинники – Семен (Симеон), Степан (Стефан). В США отмечают День книги, в Микронезии – День провозглашения государства, в Азербайджане – День цветов.

День ангела Семена

10 мая православная церковь почитает Симеона сродника Господня – священномученика, одного из 70-ти апостолов. Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убиения святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место был избран Симеон. В правление императора Траяна (98-117), гонителя христиан, язычники схватили святого Симеона, который в то время был уже столетним старцем и после долгих мучений распяли на кресте.

Что нельзя делать 10 мая

Предки верили, что в этот день нельзя есть ни одного зерна, приготовленного на посев, поскольку это помешает получить богатый урожай. В южных губерниях молодежи запрещали в этот день петь возле полей, поскольку это считалось большим грехом.

Народные приметы на 10 мая

Если облака быстро по небу бегут – нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья. Идет Сильный Дождь 10 мая – примета к тому, что уродится рожь. Листья березы 10 мая полностью развернулись – пора сажать картофель. Кричит сова – в ближайшие дни похолодает. Вечером 10 мая в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится, и наступит потепление.

Интересные события в истории 10 мая

В 1706 году был спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге.

1811 год – в Великобритании введены бумажные деньги.

1883 год – в Москве впервые вспыхнули 22 электрические дуговые фонари.

1932 год – в Ленинграде завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.

В 1956 году в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

В 1975-м американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).

В 1993-м на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе.

10 мая родились

В 1950-м – Наталья Бондарчук, российская актриса.

1956год – родился Владислав Листьев, телеведущий, шоумен, генеральный директор ОРТ; застрелен в подъезде собственного дома.

В 1960 году родился Боно (Пол Хьюстон), ирландский рок-музыкант, певец (U2: Sunday Bloody Sunday, Pride, With You or Without You).

