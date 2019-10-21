День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Узнайте историю Дня автомобилиста в Украине и подберите лучший подарок в праздник

Что подарить на день автомобилиста 2019 Фото: Pixabay

В Украине День автомобилиста ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот день приходится на 27-е число. Это официальный праздник всех работников дорожно-транспортной отрасли – не только тех, кто за рулем. Сегодня.Lifestyle собрал интересные факты о Дне автомобилиста в Украине.

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День автомобилиста: история праздника

В Украине официально День автомобилиста и дорожника отмечается с 1993 года. Праздник учредили, чтобы показать необходимость и важность нелегкого труда работников автотранспорта и дорожной отрасли – насколько они упрощают нашу жизнь и делают ее более удобной.

Конечно же, главными виновниками праздника являются профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, грузовиков и тому подобное. Также День автомобилиста касается людей, которые обслуживают транспортные средства и занимаются их производством – шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

Что подарить на День автомобилиста Фото: Pixabay

Что подарить ко Дню автомобилиста 2019:

Раскошеливаться, к примеру, на дорогие духи не стоит, а вот полезные вещи для автомобиля и самого водителя придутся в точку. Итак, что подарить виновникам этого праздника:

всевозможные органайзеры (держатели телефонов, столики и т.п.);

необходимые мелочи (коврики, набор отверток, пылесос для авто и т.д.);

обложки на автодокументы (можно выбрать с прикольными надписями вроде "Не пью", "Женщина за рулем" и др.);

термосы, автомобильные чашки и чайники, которые работают от прикуривателя;

флeшки, USB-адаптеры, разветвитель прикуривателя и т. п.;

подушки u массажеры для автомобилистов;

сувениры (модели авто, тематические зажигалки, статуэтки);

видеорегистраторы.

Напомним, в этот же день, 27 октября, состоится переход на зимнее время 2019 в Украине.

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