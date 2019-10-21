Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Узнайте историю Дня автомобилиста в Украине и подберите лучший подарок в праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Что подарить на день автомобилиста 2019
Что подарить на день автомобилиста 2019
Фото: Pixabay

В Украине День автомобилиста ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. В 2019 году этот день приходится на 27-е число. Это официальный праздник всех работников дорожно-транспортной отрасли – не только тех, кто за рулем. Сегодня.Lifestyle собрал интересные факты о Дне автомобилиста в Украине.

Смотрите видео о протестах под ВР относительно штрафов за нерастаможенные авто:

Читайте также:
Выходные дни и праздники в октябре 2019 года в Украине

День автомобилиста: история праздника

В Украине официально День автомобилиста и дорожника отмечается с 1993 года. Праздник учредили, чтобы показать необходимость и важность нелегкого труда работников автотранспорта и дорожной отрасли – насколько они упрощают нашу жизнь и делают ее более удобной.

Конечно же, главными виновниками праздника являются профессиональные водители – шоферы автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток, грузовиков и тому подобное. Также День автомобилиста касается людей, которые обслуживают транспортные средства и занимаются их производством – шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

Что подарить на День автомобилиста
Что подарить на День автомобилиста
Фото: Pixabay

Что подарить ко Дню автомобилиста 2019:

Раскошеливаться, к примеру, на дорогие духи не стоит, а вот полезные вещи для автомобиля и самого водителя придутся в точку. Итак, что подарить виновникам этого праздника:

  • всевозможные органайзеры (держатели телефонов, столики и т.п.);
  • необходимые мелочи (коврики, набор отверток, пылесос для авто и т.д.);
  • обложки на автодокументы (можно выбрать с прикольными надписями вроде "Не пью", "Женщина за рулем" и др.);
  • термосы, автомобильные чашки и чайники, которые работают от прикуривателя;
  • флeшки, USB-адаптеры, разветвитель прикуривателя и т. п.;
  • подушки u массажеры для автомобилистов;
  • сувениры (модели авто, тематические зажигалки, статуэтки);
  • видеорегистраторы.

Напомним, в этот же день, 27 октября, состоится переход на зимнее время 2019 в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников
подарки праздники поздравления День автомобилиста
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram
Красотки в спорте: 10 самых эффектных звезд Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Сегодня, 00:02Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 16:55Психология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 04:58Fun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 октябряШоу-бизнес

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

19 октябряТехно

Volvo полностью переходит на выпуск электромобилей

19 октябряFun

19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряШоу-бизнес

Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк

18 октябряFood

Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

18 октябряШоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

18 октябряШоу-бизнес

Шестилетняя украинка завоевала титул "Принцесса мира": фото

18 октябряFood

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

18 октябряFun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

18 октябряFun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряFun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

18 октябряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Стало известно, сколько Бузова заработала на своих ресторанах
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок
Самая простая в мире: как похудеть на скандинавской диете?
Самая простая в мире: как похудеть на скандинавской диете?
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер
Что есть до и после тренировки: отвечает звездный тренер
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые
Сидячий образ жизни смертельно опасен, - ученые