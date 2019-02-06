День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

В этот день нужно совершать добрые дела, говорят в народе

7 февраля - день Григория Богослова Фото: Getty

7 февраля почитают Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ жизни: ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и овощи, питием – вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.

Григорий Богослов Фото: из открытых источников

Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Также совершали добрые дела – считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется. По этому поводу говорили: "Господь и так все добрые дела видит".

Григорий Богослов Фото: из открытых источников

Поскольку, по народному календарю, накануне (на Аксинью) отмечалась "полузимница", или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: "Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил".

День Григория Богослова: что нельзя делать

Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

Чем больше добрых дел сделаешь в этот день, тем больше шансов на спасение души после смерти. Но нельзя хвалиться добрыми делами, иначе они не зачтутся.

Стоит быть поаккуратнее со словами – считается, что все, сказанное сбывается.

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