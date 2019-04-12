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День космонавтики 2019: история и значение праздника

В День космонавтики 2019 узнайте историю праздника и биографию Юрия Гагарина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
День космонавтики 2019
День космонавтики 2019
Фото: Pixabay

Сегодня , 12 апреля, во всем мире отмечается День авиации и космонавтики, а также Международный день полета человека в космос.

Кроме того, в Украине празднуется День работников ракетно-космической отрасли страны. Так что в этот день все работники отрасли заслуженно получают теплые и добрые поздравления с Днем космонавтики.

День космонавтики: история праздника

Праздник, посвященный изучению и освоению космических просторов, установлен 12 апреля в честь знаменательного события для всех землян – первого полета человека в космос.

В этот день, 12 апреля, в 1961 году советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стартовал с космодрома "Байконур" на космическом корабле "Восток-1" и совершил орбитальный облет вокруг Земли. В общей сложности этот полет длился 1 час 48 минут.

Изначально праздник День космонавтики был установлен в СССР и начал отмечаться с 1962 года. Спустя 6 лет, в 1968 году, эта знаменательный день получила международный статус. А позже, 7 апреля 2011 года, эта дата была провозглашена ООН как Международный день полета человека в космос, и с тех пор праздник стал ежегодно отмечаться на международном уровне.

Первый космонавт Юрий Гагарин

Первым землянином, отправившимся в космос, стал советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Родился Юрий Гагарин в 27 марта 1968 года в простой рабочей семье, в деревне Клушино нынешней Смоленской области, где и прошло его детство. По окончании школы учился в ремесленном училище, а позже – в техникуме, где получил специальность литейщика. Летать Гагарин начал, благодаря занятиям в Саратовский аэроклуб ДОСААФ.

Свой первый полет Юрий Гагарин совершил на самолете Як-18. А всего в аэроклубе выполнил почти 200 полетов и налетал более 42 часов. Затем было обучение в военном авиационном училище ими Ворошилова, служба в армии. В 1960 году Гагарин прошел отбор в группу кандидатов в космонавты и стал одним из двадцати претендентов на первый полет в космос.

12 апреля 1961 года состоялся полет в космос, целью которого было выполнить одновитковый полет вокруг Земли и проверить возможность пребывания человека в космосе, а также оборудование корабля и связь с Землей. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте корабль завершил полет и космонавт благополучно вернулся на Землю.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе, выполняя полет на самолете МиГ-15УТИ, возле деревни Новоселово Владимирской области. Существует несколько версий обстоятельств гибели первого космонавта Земли, однако точные причины не установлены до сих пор.

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