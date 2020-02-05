День Ксении 2020: что нельзя делать, приметы и поздравления с праздником

"Сегодня" пишут о главных запретах и правилах 6 февраля

6 февраля –день ангела Оксаны Фото: Depositphotos

День ангела Оксаны (или Ксении) 2020 отмечаем 6 февраля. В четверг чтят память сразу двух святых – Ксении Миласской и Ксении Петербургской.

Сайт "Сегодня" пишет об истории праздника 6 февраля, а также о значении имени Оксаны, главных запретах и приметах этого дня. Кроме этого, мы подготовили для вас самые красивые поздравления в стихах и прикольные картинки с днем Ксении (Оксаны).

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День ангела Ксении 2020: история праздника

Это день преподобной Ксении Миласской которая жила в Риме в пятом веке и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в XVIII-XIX веках в России. Блаженная Ксения овдовела, когда ей было 26 лет, раздала все свое имущество и деньги и стала ходить по городу в лохмотьях, как юродивая. По ночам она молилась, а днем учила людей праведности, давала советы и делала предсказания. Так она провела 45 лет.

Что значит имя Ксения, Оксана

В переводе с греческого языка, имя Оксана означает путешественница, чужеземка. Кроме того, часто также трактуется как гостеприимная. Оксаны и Ксении – уперты и самостоятельны. Учеба в школе дается им легко. Профессию выбирает по способностям, часто даже мужскую. Обычно по-настоящему любят только один раз в жизни.

Что нельзя делать 6 февраля

Этот день считается тяжелым. Поэтому наши бабушки и дедушки советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти. Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны. Не перестилайте постель, иначе заболеете. Если вам приснился плохой сон, то обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальным.

6 февраля: приметы праздника

Солнечный день – хорошая весна.

Безветренная погода – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Какая погода стоит 6 февраля, такой и будет весна.

На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай. Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.

В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно.Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. Если уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

День Ксении 2020: поздравления, открытки и картинки

С чудным праздником, Оксана,

Я желаю тебе быть

Милой и веселой самой,

Дружбу всюду заводить.

Чтоб тобою восхищались

И скучали по тебе,

Чтобы чаще улыбалась

Жизни, а она – тебе.

Поздравления с днем Ксении 2020 Фото: Bipbap

***

Теплый лучик скользнул по щеке,

Нежно лаская, а может целуя.

Потом незаметно пробрался к руке,

С Днем ангела, сказал он ликуя!

Ты мила и чудесна, Оксана!

Нет прекрасней тебя на земле,

Пусть не будет в жизни обмана,

Женского счастья желаю тебе!

Поздравления с днем Ксении 2020 Фото: Bipbap

***

Ксения чудесная,

Самая прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!

А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Поздравления с днем Ксении 2020 Фото: Bipbap

***

Принесут пусть лишь успех

Все твои стремления,

Я блистать во всем желаю,

Дорогая Ксения.

Счастья, крепкого здоровья,

Восхитительных событий,

Пылкой, преданной любви,

Ярких и больших открытий.

Поздравления с днем Ксении 2020 Фото: Bipbap

***

Ксюша, Ксюнечка, Оксанка.

Светлая улыбка, гордая осанка!

Нежно поздравляем,

Всей толпой желаем

Искреннего смеха

И во всем успехов.

Счастья и признаний,

Мудрости и знаний.

Долгого терпения,

Жизни, как варение –

Сладкой и воздушной.

Словом, самой лучшей!

Поздравления с днем Ксении 2020 Фото: Bipbap

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