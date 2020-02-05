День Ксении 2020: что нельзя делать, приметы и поздравления с праздником
"Сегодня" пишут о главных запретах и правилах 6 февраля
День ангела Оксаны (или Ксении) 2020 отмечаем 6 февраля. В четверг чтят память сразу двух святых – Ксении Миласской и Ксении Петербургской.
Сайт "Сегодня" пишет об истории праздника 6 февраля, а также о значении имени Оксаны, главных запретах и приметах этого дня. Кроме этого, мы подготовили для вас самые красивые поздравления в стихах и прикольные картинки с днем Ксении (Оксаны).
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Это день преподобной Ксении Миласской которая жила в Риме в пятом веке и блаженной Ксении Петербургской, которая жила в XVIII-XIX веках в России. Блаженная Ксения овдовела, когда ей было 26 лет, раздала все свое имущество и деньги и стала ходить по городу в лохмотьях, как юродивая. По ночам она молилась, а днем учила людей праведности, давала советы и делала предсказания. Так она провела 45 лет.
Что значит имя Ксения, Оксана
- В переводе с греческого языка, имя Оксана означает путешественница, чужеземка. Кроме того, часто также трактуется как гостеприимная. Оксаны и Ксении – уперты и самостоятельны. Учеба в школе дается им легко. Профессию выбирает по способностям, часто даже мужскую. Обычно по-настоящему любят только один раз в жизни.
- Этот день считается тяжелым. Поэтому наши бабушки и дедушки советуют не шить, не вязать, а также не стричь волосы и ногти.
- Не завязывайте узлы, чтобы не навлечь похороны.
- Не перестилайте постель, иначе заболеете.
- Если вам приснился плохой сон, то обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальным.
6 февраля: приметы праздника
- Солнечный день – хорошая весна.
- Безветренная погода – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
- Какая погода стоит 6 февраля, такой и будет весна.
- На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай. Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.
- В старину 6 февраля было принято гадать о будущих ценах на зерно.Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее, то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. Если уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.
С чудным праздником, Оксана,
Я желаю тебе быть
Милой и веселой самой,
Дружбу всюду заводить.
Чтоб тобою восхищались
И скучали по тебе,
Чтобы чаще улыбалась
Жизни, а она – тебе.
***
Теплый лучик скользнул по щеке,
Нежно лаская, а может целуя.
Потом незаметно пробрался к руке,
С Днем ангела, сказал он ликуя!
Ты мила и чудесна, Оксана!
Нет прекрасней тебя на земле,
Пусть не будет в жизни обмана,
Женского счастья желаю тебе!
***
Ксения чудесная,
Самая прелестная!
Поздравления принимай,
Быть счастливой обещай!
А еще здоровой, доброй,
По утрам, конечно, бодрой.
В окружении любви
Чтоб сбылись твои мечты!
***
Принесут пусть лишь успех
Все твои стремления,
Я блистать во всем желаю,
Дорогая Ксения.
Счастья, крепкого здоровья,
Восхитительных событий,
Пылкой, преданной любви,
Ярких и больших открытий.
***
Ксюша, Ксюнечка, Оксанка.
Светлая улыбка, гордая осанка!
Нежно поздравляем,
Всей толпой желаем
Искреннего смеха
И во всем успехов.
Счастья и признаний,
Мудрости и знаний.
Долгого терпения,
Жизни, как варение –
Сладкой и воздушной.
Словом, самой лучшей!
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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