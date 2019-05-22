День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году

Узнайте, когда наступит день летнего солнцестояния в 2019 году

День летнего солнцестояния Фото: Pixabay

Когда будет день летнего солнцестояния в 2019 году, что он означает, как ведет себя солнце, и почему это самый продолжительный день в году, читайте в нашей статье.

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День летнего солнцестояния 2019: дата и время астрономического события

В обычные года летнее солнцестояние выпадает на 21 июня, а по високосным годам дата переносится на 20-е число первого летнего месяца.

Так, в 2019 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, 18:54 по киевскому времени.

А вот на следующий 2020 год, поскольку он будет високосным, летнее солнцестояние состоится 20 июня.

Продолжительность самого длинного дня в году составит 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь продлится менее 6,5 часов, что составляет всего четверть суток.

Что означает летнее солнцестояние

Почему день получил такое название, ведь на самом деле Солнце в своем движении по небосклону не останавливается ни на минуту? Дело в том, что в этот день небесное светило поднимается на самую высокую точку над Землей, и складывается впечатление, как будто оно зависает в зените, стоит и никуда не движется.

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На самом деле день летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.

День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало астрономического лета. И с этого момента день начинает убывать, а ночь – расти, вплоть до самого зимнего солнцестояния, 22 декабря.

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